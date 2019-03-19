【明日大嶼】團體批政府「玩數字遊戲 」　未解劏房戶燃眉之急

發展局今日（19日）就「明日大嶼願景」計劃，公布初步造價。當局料成本高達6,240億，為香港有史以來最貴的基建項目。 本土研究社楊夏至批評項目造價高，擔心日後影響民生相關基建項目的資源投入。他又斥政府「玩數字遊戲」，為爭取撥款未有將完工造價包括在內，估計日後造價或高達近萬億元。 有關注基層住屋的團體則斥項目造價為天文數字，未能解決基層市民的燃眉之急。

黃偉綸(中)指，明日大嶼願景計劃造價料6240億。(羅君豪攝)

根據發展局的估算，「明日大嶼」的工程造價為6,240億元，當中交椅洲人工島項目，填海及基建共用2,560億元；而興建交通運輸網絡成本約2,730億元，包括興建三條鐵路。而當局引用香港測量師學會的估算，交椅洲人工島私人住宅及商業發展的土地收益，約9,740億至11,430億元。

黃偉綸指，人工島計劃可「令香港人住大一啲」。(羅君豪攝) 發展局局長黃偉綸於記者會上，多次強調「掏空庫房」的講法不成立，稱政府將攤分10至15年進行工程，為可負擔範圍內。他又稱人工島的土地收益估算最少有7,070億至8,230億，而有關的估算亦是非常保守。 本研社：造價有機會達近萬億元



本土研究社成員楊夏至反駁有關講法，認為每年投放多400至500億元發展基建為「大數目」，憂慮日後一旦面對經濟情況轉差，政府將削減民生基建開支，如興建醫院等。他又批評當局「玩數字遊戲」，以去年9月的價格作估算，未有提供完工造價，質疑政府為取得撥款「壓低個價」。楊夏至稱，以往大部分基建項目均超支兩至三成，估計完工時的造價或高達近萬億元。

朱江估計日後受氣候變化影響，工程造價會有變。（張嘉敏攝）

綠色和平：氣候暖化或致工程延誤

綠色和平項目主任朱江同樣估計項目有超支可能，稱面對氣候變化，工程或受海浪、颱風等天氣因素影響，有機會出現延誤及超支問題。他又斥，政府於明日大嶼項目上「心急」，惟「非急市民所急」。他指出明日大嶼成本過高，加上以新市鎮發展模式進行，往往需時甚長。

黃偉綸於記者會上稱，發展棕地或需要再駁更多基建至市區，成本未必較人工島低。朱江反駁指，部分零散棕地可以鄉村式的公營房屋模式發展，如赤柱馬坑邨等，毋須大規模增建基建。他續稱，其估算已剔除位置較偏遠的丁級類別棕地，最終仍計算出發展400公頃棕地成本只需333億。

關注劏房平台發言人陳穎彤認為計劃無法解決基層市民的燃眉之急。（資料圖片／盧翊銘攝） 關注劏房平台發言人陳穎彤則認為，項目未能解決基層市民的燃眉之急，「要下下一代人先受惠到。」她又提到，即使公私營房屋比例為七比三，惟現時不少出租公屋都轉作綠置居，基層難以得益。 她又稱，整個「明日大嶼」願景計劃的估算造價高達6,240億元，猶如天文數字，為加快解決房屋需要，政府理應把相關費用發展閒置土地或棕地，她批評：「根本就有現成土地，點解仲要嘥幾十年等？」她又指，近年出現不少「大白象」工程，又屢屢出現超支、爛尾的情況，擔心最終造價遠超6,240億元。

民主黨立法會議員尹兆堅指出，據政府往績，高鐵、港珠澳大橋都嚴重超支，機場快綫亦一直虧損，批評政府經常低估成本、高低效益。他直言：「就咁睇，超支一半，（造價）已經去到一萬億！」

他指出，財政司司長陳茂波曾指基於中美貿易戰等因素，今年香港經濟有下行風險，若撇除預留200多億元房屋儲備金，預計明年會出現約50億元的財政赤字。他認為，在充滿超支危機下，政府仍然要「豪賭一鋪」，猶如自打嘴巴，他批評：「政府冇咁大個頭，就唔好帶咁大頂帽！」