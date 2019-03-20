浸大教授推廣港式英語作詩　突破文法界限　顯港人身份與情感

港式英語非正式英語，一般被視為難登「大雅之堂」。不過，有浸大英國語文學系教授則認為港式英語包含港人身份與情懷，有利文學創作，去年底舉辦中學生英詩創作坊，鼓勵年輕人突破文法框架，以港式英語作詩。獲選英詩更在國際網上文學雜誌《茶：亞洲文學季刊》發佈，藉此分享香港故事，題材包括與雨傘運動、港珠澳大橋及超強颱風山竹等。

浸大英國語文文學系副教授何麗明(圖右）及教授黃良喜去年底舉辦英詩創作坊，鼓勵香港中學生以英語表達情感。（胡家欣攝）

浸大文學院今日下午舉行茶聚，分享文學院動向及去年研究與活動成果。有份出席的浸大英國語文文學系副教授何麗明及教授黃良喜表示，去年12月底舉辦英詩創作坊，當中鼓勵學生突破文法框架，以港式英語作詩。

工作坊有150人報名參加，最終挑選約30多人。參與者在工作坊學習英詩創作，分享香港故事，當中四篇出色作品更獲挑選刊登在本地英文媒體刊物《Young Post 》及國際網上文學雜誌《茶：亞洲文學季刊》。被問會否有家長擔心工作坊學壞英文，黃良喜指，未有收到家長反對意見；他指，若學生英語能力高，基本能分辨文法結構正確與錯誤地方，只有透切掌握英語特色與情感表達的學生，才能活用港式英語作詩。他說，希望學生明白可以自己語言，充分表達自己，「最終在國際舞台上，就係要令對方明白自己，而唔係附屬於對方。」