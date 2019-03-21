兩男電梯非禮女子　反指事主叫玩3P　官稱只見嘟嘴吻人裁敗訴

兩名已婚漢在夜總會消遣離開時遇上醉酒的女子，即回電梯對她大肆非禮，被控後卻反指事主提出「玩3P」性交易，兩漢被裁定非禮罪成兼被判囚。他們不服裁決，提出上訴。高院法官今（21日）下裁詞稱，曾仔細研究電梯內的攝像，難相信28秒的電梯旅程能完成上訴人所言的性交易，更指見其中一名上訴人，嘴部唯一的郁動，就只有「嘟」嘴欲強吻女事主的一刻，認為「3P」解說屬砌詞駁辯，維持定罪原判。

兩名上訴人汪忠寶及許華麟在高等法院就非禮罪定罪上訴被駁回。（資料圖片）

維持定罪但各准減刑

兩名上訴人：汪忠寶，安全主任，年約50歲；和許華麟，保險經理，36歲。二人均已婚，並育有子女。兩人非禮罪成後，分別被判入獄22及18星期，但官准他們分別減刑至16及12星期。

上訴人與事主在電梯相遇

判詞透露，案發於2017年9月6日凌晨1時許，女事主當日步覆不穩地到旺角新興大廈，打算到4樓的新輝煌卡拉OK夜總會找朋友。兩名上訴人當日亦在同一大廈消遺完畢正欲離開。

事主被拉下裙至露股隙

兩上訴人乘電梯到地下，遇到女事主想進入時，二人即返回電梯，期間許兩次試圖強吻事主，事主避開，汪又把手伸入事主的半截裙摸她臀部，令她的裙退下並露出股隙。升降機到達4樓，遇上兩名夜總會經理，事主即情緒激動並大叫：「你揸我個波。」惟閉路電視未月見事主曾被摸胸。

辯稱電梯內討論性交易

汪在原審時供稱，他和許當天在新輝煌消遺後，在地下遇到事主，他覺事主「好面善」，好像曾在夜總會一同飲酒玩樂。汪和許再入升降機，期間事主建議「玩3P，2000蚊」。汪和許均同意，但許要求「唔戴套」，並願意增加一千元。許和事主一直談論「戴唔戴套」，而許曾作勢想吻事主，惟事主避開並謂：「有閉路電視唔好，上房先。」

曾被斥：無得免費摸

汪承認曾摸事主的臀部，因為他相信對方容許。惟升降機到達4樓後，事主便衝入夜總會，並喊非禮。而夜總會經理向許稱：「我地場啲女，冇得免費俾人摸！」

原審裁判官裁定汪和許各1項非禮罪成，分別判囚22和18星期。

律師指事主口供予盾

兩名上訴人的代表大律師早前陳詞時，事主的證供前後予盾。惟法官在判詞中指閉路電視片段顯示，兩名上訴人的確做出非禮行為，是鐵一般的事實，無可抵賴。而事主在片段中亦多番掙扎，顯示她不同意被侵犯。

交易如箭在弦兩上訴人竟無追問

法官又指，事主逃出電梯後，兩名上訴人立刻不約而同按升降機的錶板。法官質疑，若汪原審的說法屬實，2名嫖客和事主達成「性交易」協議，事主在「如箭在弦」之際變卦離開，兩人卻沒有半點不滿，亦無尾隨對方查問。法官認為更似是他們眼見事敗，落荒而逃。

錄像見「嘟」咀圖吻事主

法官續稱，汪聲稱三人在升降機內討論性交易的說法，全是砌詞狡辯、一派胡言。片段顯示，兩名上訴人在升降機關門，至事主衝出升降機，其嘴巴根本沒有郁動。許的嘴唯一郁動就是兩度「嘟」嘴試圖吻事主。法官指不相信短短28秒的航程，可以完成如此豐富的對話。

官斥上訴人無恥不尊重別人

針對判刑的上訴，法官指兩名被告雖沒有預謀犯案，但明顯是見事主酒醉至缺乏能力保護自已，便見獵心起，色迷迷地對她上下其手，以為可以消遙法外，十分無恥和不尊重別人。尤其是汪，其侵犯事主的猥褻程度，令人髮指。惟法官認為判囚16和12星期，已足以反映本案的嚴重性。

案件編號：HCMA245/2018