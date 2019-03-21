蓮香樓後人涉非禮女學員　事主遭摸臀撩陰即反抗　被告：有性興奮

老牌茶樓蓮香樓後人兼劍道教練顏尊理，涉嫌為一名22歲女劍道學員按摩時非禮，顏否認指控，案件今（21日）於九龍城裁判法院開審。女事主指顏曾在床上為她按摩，並以打圈式摸她的臀部，又以手指輕掃她的陰部4至5下，她已即時說：「我唔需要按摩！」惟顏卻撲向她並把她壓住，她想把對方推開，顏卻對她說：「唔好意思，我有性興奮。」

被告顏尊理（藍褲）在九龍城法院面對一項非禮罪。（馮家淇攝）

被告顏尊理，67歲，報稱劍道教練，被控一項非禮罪。控罪指他於去年9月21日，在黃大仙一個工業大廈單位內非禮X小姐。

女事主稱只是陪下老人家

事主X現年22歲，就讀會計系，與被告為教練及學員關係。案發當日，被告為答謝X在劍道比賽擔任義工約她吃飯。午膳後，被告稱要回公司處理事情，X見距離上班還有一段時間，表示「陪下老人家」，與被告返回其辦公室。

兩人坐在被告辦公室的床上

到達辦公室後，被告表演書法給X看，其後兩人平排、約相隔一個身位坐在床上休息。被告向X示範按摩，提出替她按摩，X答應及伸出右手讓被告按摩，又轉身背向被告，讓他按摩膊頭，期間他曾掃X的腰。

由腳板按摩至大腿

被告提出替X按摩雙腳，X同意，然後面朝地下躺於床上。被告曾按小腿、腳板、大腿，X指被告愈摸愈上，手更伸進裙內，隔著內褲以打圈方式觸碰她的臀部。X即時拉低裙子，被告手「縮一縮」，再掃一次臀部後才按摩大腿。

遭打圈式摸臀

X供稱，被告以打圈方式觸摸她的臀部，同時以手指輕掃她的陰部4至5下，於是轉身向被告說：「我唔需要按摩！」惟被告向X撲過去，用右手壓著她，其雙腿亦遭被告壓住而動彈不得。

被告：唔好意思我有性興奮

X下午供稱，當時她被被告用力壓住，雙手用力推開他，多番要求離開。被告停止動作，說：「唔好意思，我有性興奮」。X不知如何回應，趁機站起及whatsapp胡姓師兄，指「師傅摸我」。

X稱要早點回公司，被告表示要載X，但她不願，被告於是送她到鑽石山地鐵站。X入閘後大哭，並致電師兄，兩人商量後決定報警。

辯方指被告約食飯追會費

辯方盤問指，被告與X的午餐目的不是答謝而是追債。X為校內日本文化學會幹事，以往都要交4,500元會費以學習劍道，但連續兩年未有交會費，於是被告約X吃飯目的是追討以往學費，惟X不同意，強調只是「陪老人家食飯」。X同意主動陪伴被告返回公司，又指有詢問師兄，如沒有交會費，能否繼續學習劍道，師兄回覆她「唔好理住，肯繼續學就得」。

辯方續指X吃飯時送了一瓶櫻花酒給被告，包裝袋寫有「Gift For You With My Heart」。X稱因被告喜歡喝酒，不知道被告皮膚過敏不宜喝酒，只想送手信表達一點心意。

案件押至下周二（26日）再審。

案件編號：KCCC3652/2018