蓮香樓後人涉非禮女學員　事主遭摸臀撩陰即反抗　被告：有性興奮

老牌茶樓蓮香樓後人兼劍道教練顏尊理,涉嫌為一名22歲女劍道學員按摩時非禮,顏否認指控,案件今(21日)於九龍城裁判法院開審。女事主指顏曾在床上為她按摩,並以打圈式摸她的臀部,又以手指輕掃她的陰部4至5下,她已即時說:「我唔需要按摩!」惟顏卻撲向她並把她壓住,她想把對方推開,顏卻對她說:「唔好意思,我有性興奮。」

被告顏尊理(藍褲)在九龍城法院面對一項非禮罪。(馮家淇攝)

被告顏尊理,67歲,報稱劍道教練,被控一項非禮罪。控罪指他於去年9月21日,在黃大仙一個工業大廈單位內非禮X小姐。

女事主稱只是陪下老人家

事主X現年22歲,就讀會計系,與被告為教練及學員關係。案發當日,被告為答謝X在劍道比賽擔任義工約她吃飯。午膳後,被告稱要回公司處理事情,X見距離上班還有一段時間,表示「陪下老人家」,與被告返回其辦公室。

兩人坐在被告辦公室的床上

到達辦公室後,被告表演書法給X看,其後兩人平排、約相隔一個身位坐在床上休息。被告向X示範按摩,提出替她按摩,X答應及伸出右手讓被告按摩,又轉身背向被告,讓他按摩膊頭,期間他曾掃X的腰。

由腳板按摩至大腿

被告提出替X按摩雙腳,X同意,然後面朝地下躺於床上。被告曾按小腿、腳板、大腿,X指被告愈摸愈上,手更伸進裙內,隔著內褲以打圈方式觸碰她的臀部。X即時拉低裙子,被告手「縮一縮」,再掃一次臀部後才按摩大腿。

遭打圈式摸臀

X供稱,被告以打圈方式觸摸她的臀部,同時以手指輕掃她的陰部4至5下,於是轉身向被告說:「我唔需要按摩!」惟被告向X撲過去,用右手壓著她,其雙腿亦遭被告壓住而動彈不得。

被告:唔好意思我有性興奮

X下午供稱,當時她被被告用力壓住,雙手用力推開他,多番要求離開。被告停止動作,說:「唔好意思,我有性興奮」。X不知如何回應,趁機站起及whatsapp胡姓師兄,指「師傅摸我」。

X稱要早點回公司,被告表示要載X,但她不願,被告於是送她到鑽石山地鐵站。X入閘後大哭,並致電師兄,兩人商量後決定報警。

辯方指被告約食飯追會費

辯方盤問指,被告與X的午餐目的不是答謝而是追債。X為校內日本文化學會幹事,以往都要交4,500元會費以學習劍道,但連續兩年未有交會費,於是被告約X吃飯目的是追討以往學費,惟X不同意,強調只是「陪老人家食飯」。X同意主動陪伴被告返回公司,又指有詢問師兄,如沒有交會費,能否繼續學習劍道,師兄回覆她「唔好理住,肯繼續學就得」。

辯方續指X吃飯時送了一瓶櫻花酒給被告,包裝袋寫有「Gift For You With My Heart」。X稱因被告喜歡喝酒,不知道被告皮膚過敏不宜喝酒,只想送手信表達一點心意。

案件押至下周二(26日)再審。

案件編號:KCCC3652/2018