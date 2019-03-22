【逃犯條例】商界倡剔除經濟罪　大律師公會執委批不公促港府解釋

政府早前建議修改《逃犯條例》後，引起商界憂慮，有指保安局局局長李家超或會剔除十項八項經濟罪行。

香港大律師公會執委石書銘今日（22日）在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，質疑為何只令社會上某部分人安心，而將擬修訂條例中豁免部分罪行，認為存在不公平的情況，「點解唔同人就有唔同待遇。佢地唔信執法程序，咁其他人呢? 為何嗰啲人嘅憂慮，政府就唔需要處理?」

他指出，香港和內地商討超過二十年仍未達成有關協議，質疑現時政府為何忽然不理會當中的憂慮，認為若然修例，將會削弱現有移交疑犯制度協議，促請政府解釋修例的原因。他續指，一旦修例，一國兩制的法制分隔就差不多剔除，政府需要思考修例的代價。

香港大律師公會執委石書銘（圖中）在商台節目時表示，促請政府解釋修訂《逃犯條例》的原因。（資料圖片）

盧偉國：如何界定「嚴重罪行」，政府都未有說法

根據保安局建議，一旦修例，將會有46項嚴重罪行或適用於移交範圍。經民聯主席盧偉國在電台節目上表示，並非只有商界和專業人士質疑與擔心修例，其他界別亦有共同憂慮的地方，認為修訂工作要小心處理，政府要聽取不同界別意見。他舉例，條例將如何界定「嚴重罪行」，現時局方都未有說法，促請政府交代什麼情況下要啟動移交逃犯機制，整體如何做好把關工作。