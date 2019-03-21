【逃犯條例】剔除十條、八條商界有關罪行？李家超：未有最終決定

政府早前建議修改《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，容許香港與中國大陸及台灣等未有移交逃犯協議地區，以單次「個案移交」安排引渡疑犯，初引起政界的關注，商界亦對此表示憂慮。 保安局局長李家超昨與廠商會會晤，簡介修訂《逃犯條例》安排，廠商會會長吳宏斌會後，引述對方指，可考慮研究剔除「十條、八條與商界有關的罪行。」李家超今(21日) 表示，與不同人士交流的過程中會出現不同的演繹及解釋，甚至是揣測性的想法是正常。但他強調未有最後決定，會認真謹慎處理每一個意見。

保安局局長林家超表示，他未就修改《逃犯條例》作最終決定。(梁鵬威攝)

李家超今(21日) 表示，對於早前就《逃犯條例》修訂提出諮詢，一共收到3000份支持和1400份反對的意見書。他稱不同人士對條例細節不認識，故他有責任向大家解釋。李家超指，與不同人士溝通時，或有人將焦點放於現有46項罪行，他理解不同人士在交流過程中會有不同的解讀、演繹、甚至是揣測性想法。

他強調在考慮任何意見時，都要確保現時沿用22年行之有效的《逃犯條例》機制獲得保障，他稱會認真謹慎處理每一個意見，重申至今仍未有決定。

本港條例參考聯合國範本

李家超表示，現有條例制度是參考了聯合國的範本，在聯合國有決議案，簽署國家均同意打擊有組織罪行，而移交逃犯則是大家都同意做的其中一個方法，重申香港的《逃犯條例》亦是參考了聯合國的範本，與世界上不同的國家做法一致。他說，在與不同持分者交換意見期間，理解大家對條例有「個別演繹」，是交流過程中必須會出現的現象，再次強調到現時為止當局未有最終決定，仍在處理不同的意見及與律政司研究箇中細節。

被問到何時提交條例到立法會審議，李家超重申，條例主要目的是解決兩大問題，分別是處理台灣殺人案，而這有時間上的壓力；另一方面就是提供有效的方法，處理未有與特區簽訂互助協議的地方。他希望可以盡快完成修例，把台灣殺人案的嫌疑犯繩之於法。