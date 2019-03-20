【逃犯條例】李家超晤廠商會　吳宏斌：或剔除「十項八項」商業罪

早前政府計劃修改移交逃犯條例後，引起商界擔憂，日後港商有可能因商業行為「誤墮法網」而遭引渡到內地接受不公平審訊，保安局局長李家超近日就接連與商界代表會晤「解畫」。 李今日（20日）會見香港中華廠商會後，並未回應會面內容，而參與會面的廠商會會長吳宏斌則透露，李家超已答應商會，會考慮和研究剔除一些商界關心、與商業行為有關的罪行，當中涉及「十項八項」。他又形容，今次會面後，廠商會對修例的疑慮「基本釋除」，「很少擔憂」，因此會支持修例。 工總亦發新聞稿，同建議先處理最嚴重、涉及暴力的罪行類別。

李家超下午與廠商會會面約1.5小時，討論逃犯條例修訂，吳宏斌、立法會議員吳永嘉、第一副會長史立德、第二副會長徐晉暉、副會長陳國民、吳國安等都有出席。

吳宏斌指，李家超在會見上詳細講解逃犯條例修訂內容，商會覺得「應該要支持」，因對方「答應咗我哋，會考慮剔除商界關心嘅幾點（罪行），為公義、保障市民及法制更完善，我哋支持」。

他提到，條例中有「10條8條」是令商界擔憂的罪行，未必一定嚴重，局方可以有空間去商量，李家超亦答應回去再考慮和研究。他表示會相信局長，亦相信修例是為市民福祉。

李家超（右）今日（20日）會見中華廠商會，與會長吳宏斌（左）等會面。（莊恭南攝）

至於吳宏斌提到的「10條8條」是具體指哪些罪行，他就表示忘記是哪些具體罪行，但涉及的都是「商業罪行、商業行為」，而貪污賄賂則屬「國際的嚴重罪行，剔除唔到」，又指「有些可以刪除的，做到就儘量做」。

被問及商界是否可完全不受修例影響時，吳就表示，如果是一個合法商人，基本不會受影響，除非如果作出嚴重違法行為，才會受法律制裁。

他又認為，根據逃犯條例，本港已與20個國家簽署長期移交協議，而每個移交個案亦有雙重處理，保障被移交者權利，才會進行移交。他指，就算修例後可向內地移交犯人，亦不容易出現「隨便移交」的灰色地帶，因過程需有法庭審判和特首同意，在雙重機制下，市民有足夠保障。

現行《逃犯條例》中，訂明可就46項罪行進行逃犯移交，當中包括「與證券及期貨交易有關的罪行」；與公司有關的法律所訂的罪行（包括由高級人員、董事及發起人所犯的罪行）；偽造帳目；與財政事宜、課稅或關稅有關的罪行等。

工總亦發新聞稿，提出兩個方案，即分別先處理最嚴重、涉及暴力的罪行類別；以及修訂《刑事司法管轄權條例》和《侵害人身罪條例》。

工總指，《逃犯條例》附表1所列的46種罪行類別涵蓋非常廣泛，包括多項在香港一般以民事訴訟處理的事宜，而且用詞籠統，建議當局先處理最嚴重、涉及暴力的罪行類別（例如謀殺、惡意傷人、綁架、販毒、搶劫、縱火等）。至於較受爭議的類別，我們建議當局仔細研究，多與法律專家和社會各界討論，稍後再提交立法會審議。此外，以涉嫌罪行必須在香港可處監禁12個月或以上作為考慮移交涉案人士的當然要素之一，門檻太低。工總認為有關移交涉案人士到其他司法管轄區的法例，必須設有高門檻（例如剔除在香港一般以民事訴訟處理的事宜、調高在香港可處的監禁年期），清楚闡明適用的刑事罪行和條文用詞，以及有效保障個人權利和程序公義。

工總亦建議可考慮改為修訂《刑事司法管轄權條例》和《侵害人身罪條例》，讓香港法院有權審理港人在其他司法管轄區犯下的嚴重罪行，包括謀殺。