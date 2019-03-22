【明日大嶼】本土研究社：深圳前海展示廳早現東大嶼高鐵支線圖　

政府早前公布「明日大嶼」填海及基建工程造價初步估算，預料花費超過6,000億元。本地研究社昨日（21日）在社交網站專頁指，早前有成員前往深圳前海展示廳，發現一幅「粵港澳大灣區交通運輸系統圖」，圖中顯示將會有一條高鐵支線，由深圳前海出發，接駁至東大嶼人工島，但港府從未有向市民交代相關計劃。本土研究社成員楊夏至今早（22日）接受商台節目訪問時，質疑政府是否一早規劃高鐵支線，待東大嶼人工島工程展開後，迫使市民繼續承擔更多基建工程開支，而整體造價必然超支。

政府早前公布「明日大嶼」填海及基建工程造價初步估算，預料花費超過六千億。（資料圖片）

楊夏至在受訪時稱，政府發展藍圖未有清晰向市民交代的問題已非首次。他舉例2016年中，時任發展局局長陳茂波向全國人大委員長張德江介紹香港發展時，就展示一個東大嶼人工島發展模型，具體展示填海範圍，但同年年底公布《香港 2030+》諮詢時，僅以「六角形」呈現人工島填海範圍，向市民交代手法粗疏。

他認為，種種事件反映香港發展規劃權受到影響，香港好多時候需要配合內地發展策略，甚至出現「被規劃」情況，對此感到擔心。

若高鐵支線實施一地兩檢 盧偉國：有何不何？

經民聯主席盧偉國在同一節目上表示，「未特別留意到」前海與東大嶼高鐵支線的工程計劃，但他認為人工島未來發展，應要考慮到與香港以內及其他地區的交通接駁配套，至於方式如何，則有待研究。他又認為，若項目屬實，並不反對落實「一地兩檢」，因現時高鐵西九站實施有關安排順利，反問「有何不何?」。