【明日大嶼】經濟學者︰提供商業用地　關焯照形容只是「港島二」

「明日大嶼」願景造價初步估算為6,240億元，本港史上最貴的建基工程。中大經濟系客座教授宋恩榮今日（20日）在商業電台上表示，認為明日大嶼計劃是「物有所值」，料可解決商業用地短缺問題，推動經濟多元。出席同一個節目的冠域商業及經濟研究中心主任關焯照就認為，在城市規劃上要發展，「未必要創造同一形式的港島。」形容「明日大嶼」的用地會成為「港島二」。

政府預料，「明日大嶼」料提供近1,700公頃填海土地。（資料圖片）

中大經濟系客座教授宋恩榮認為，「明日大嶼」計劃是「物有所值」，指出棕地、農地解決不到香港商業用地短缺的問題，他認為，香港商業用地比住宅用地更短缺，從租金上可反映到，若要經濟多元，但香港甲級寫字樓的租金，只有投資銀行負擔得起。他認為，在新界發展五、六十萬人口的新市鎮方案，交通配套是問題。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，參照外國的城市規劃，經濟活動形式不一定要是集中在市中心。他認為，要發展，「未必要創造同一形式的港島。」形容「明日大嶼」的用地會成為「港島二」。他指出，政府在大型基建成本及延誤控制方面的表現不理想，過去不少原訂造價一千億以下的工程，有過超支一倍的問題，如西九文化區、蓮塘口岸等。他又提到，規劃要考慮人口估算，他指，以往參與政府研究，顯示有人口增長放緩，人口會見頂。

就有憂慮「明日大嶼」願景會掏空庫房，宋恩榮認為，香港經濟未來增長有不利因素，都會有憂慮，如人口老化等問題會引致更多經常性開支，但認為香港有足夠的安全系數，「無土地、無人，經濟增長就慢。」認為「明日大嶼」可以解決土地問題，除了長遠利益，新界千公頃農地未釋放，「可唔可以釋放到，視乎政府手上有無地去同地產商談判。」

宋恩榮認為，去11年財政上每年平均都有900億元盈利，將造價6000億攤開十年、二十年的話，每年支出是幾百億，「我們只需要每年平均盈餘不是900億元，減到400億、300億。」盈餘都相當於排第二的新加坡水平。

關焯照指，不能假設未來仍能有一樣水位的盈餘，形容過去11年的經濟環境是「畸型」，超低息環境，大量資金流入香港，浮起資產價格。而香港未來勞動人口供應，預計會見頂。