【明日大嶼】被政府引賣地收益估算　測量師學會：政治上較安全

政府日前公布「明日大嶼」填海工程粗略估算達6240億，同時罕有地引用測量師學會的賣地收益估算而非政府數據，被質疑是「擺學會上枱」。香港測量師學會產業測量組理事陳致馨今日(21日)早上出席商台節目時表示，作為公開專業團體，絕對不介意，並歡迎政府引用學會數據，但他承認，雖然兩者估算方法分別不大，但政府擁有更多資料及數據分析，「佢哋做就更加好。」他估計，政府政治上引用學會數字較為安全，因為學會為獨立團體，公眾較為接受。

政府日前公布「明日大嶼」填海工程粗略估算達6240億，同時罕有地引用測量師學會的賣地收益估算而非政府數據，被質疑是「擺學會上枱」。（資料圖片）

陳致馨在節目上表示，學會上月已公布，估算「明日大嶼」賣地收益成本高達1.1萬億元，前設是興建私人住宅單位為上限7.8萬伙；而下限為4.5萬伙私人住宅單位，收益最保守為7000億。他指，以啟德發展區作基準，屬「比較中庸」的選擇，因屬新發展區，靠近東九龍，每平方呎售價約1萬至1.2萬元。另外，人工島上料提供400萬平方呎商業樓面面積，他認為可提供20座IFC二期，成本效益會好大。

被問到「明日大嶼」項目收益可否填補支出，陳致馨認為，雖然造價長遠會上升，但賣地收益同樣都會升，「地價甚至升得更快」，預料收入足以抵銷成本。

不過，被問到政府賣地收入均是向發展商分期收取，回本期需時，當中會否令香港出現經濟危機，陳致馨指，要視乎政府財務安排，但同意若政府非「一路填，一路賣地」，長時間的回本期，或會令香港承受財政風險。但是，他認為，內地已制訂大灣區政策，香港定位為國際金融中心，對東大嶼人工島未來的發展前景有信心。