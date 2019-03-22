城規會通過清水灣邵氏片場重建項目　將結合商業、住宅用途

曾為全球最大私營影城、擁逾半世紀歷史的清水灣邵氏片場，其業主復星國際早前向城規會申請改建為住宅及酒店項目，提供749個低密度單位及183間酒店客房。 規劃署文件早前指出不反對相關申請，並於今日（22日）的城規會會議上獲得通過，意味着建築群內部分被評級的建築將被拆卸，地標行政大樓將獲原址保留。

清水灣邵氏片場的地標行政大樓將獲原址保留。（李澤彤攝）

地標行政大樓 將改為文物展示場地

位於西貢清水灣的邵氏片場，項目地盤面積逾84平方呎、樓面面積逾137萬平方呎，將分為三部分發展，提供40幢住用建築物，以及3幢非住用建築物。當中料可提供749個住宅單位、183間酒店客房，及134個住宿機構單位。

根據早前業主向城規會遞交申請，發展計劃「寓保育於發展」，當中標誌性的邵氏行政大樓、毗鄰的片倉及配音室將獲原址保留，並改建為含文物展示場地的商業設施；一號錄影廠、邵氏別墅部分外牆、製片部及等部份將會被保育。不過建築群內被評為2級歷史建築的2號宿舍則會被拆卸。

整體片場於2015年獲古諮會評級為一級歷史建築。（李澤彤攝）

共收十份公眾意見 九份反對

申請於諮詢期內共獲10份公眾意見，當中9份均反對申請，認為發展並無尊重被評級的歷史建築。不過申請依然獲得規劃署表示不反對，並於今日獲城規會在有附帶條件下批准，當中署方僅要求業主於動工前，向古蹟辦提交整個片場建築群的影像紀錄，當中包括18幢已被評級為一至三級的建築物。

申請人於去年再申請降低發展高度，將原本40幢住用建築加至43幢，但減少3幢樓高11層大廈。（城規會文件）

重建計劃先後籌備逾10年，由於古諮會於2015年將整體片場評為一級建築，並就各個建築物單獨評級，令業主一度撤回申請。業主於去年再度改變規劃圖則，將原本40幢住用建築加至43幢，但減少3幢樓高11層大廈，以6至10層高為主，單位數目維持不變。