【膠袋徵費十年】棄置量按年升15%　徵費擬加價、冷凍袋或收費

膠袋徵費邁向十年，但五毫徵費水平十年不變。2017年棄於堆填區的膠袋高達29萬噸，相等於44億個膠袋，按年增加15%，亦是膠袋徵費自2015年4月1日全面實施以來，連續第二年上升。環保團體分析，徵費面對豁免範圍太大及市民已消化徵費兩大困境，以致棄置量回升；環保署就解釋，升幅源自「非購物膠袋」，如垃圾袋、包裝袋。 棄置量上升同時，環保署的巡查卻連續三年減少，署方稱是按實際情況和工作優次安排人手進行巡查及執法工作。 環保署就此提出兩大檢討方向，包括收費水平及盛載冰凍或冷凍食品膠袋的豁免；環境局局長黃錦星早前亦指，收費一元是可考慮水平，豁免範圍亦有收窄空間，料於今年稍後時間就檢討結果和未來路向諮詢公眾。 系列四之二

膠袋徵費實施近十年，政府將會檢討政策成效，包括是否收窄豁免範圍，以及增加徵費水平。（資料圖片／吳鍾坤攝）

環保署自2009年7月7日推行俗稱「膠袋徵費」的首階段膠袋徵費計劃，涵蓋3,000多個主要為大型連鎖超級市場、便利店及健康護理和化妝品店的零售點。2015年4月1日，計劃再擴展至全港超過十萬個零售點。徵費推行十年，成效如何？

棄置量按年增15% 2017年棄置44億個

最新一份《都市固體廢物監察報告》揭露，本港2017年每日棄置793公噸膠袋，較2016年的690公噸增加14.93%。環保署解釋，有關升幅主要歸因於「非購物膠袋」，例如垃圾膠袋、透明衣服包裝膠袋及糖果、小食包裝膠袋包裝膠袋類別。

若將膠袋化作整年數量，即44.185億個，較2016年上升2.8%，亦是自2015年推行第二階段膠袋徵費後，棄置量連續第二年增加。棄置量最多的，是未印有可作分辦源頭的膠袋，佔79.49%，環保署把它們歸納為「其他」；其次是餐廳和熟食店膠袋，佔9.65%。

報紙雜誌銷量跌 包裝袋棄置量卻倍升

將膠袋類別細分，除了麵包餅食店、百貨公司及家居用品店、健康護理和化妝品店外，其他膠袋的棄置量都按年上升。升幅最多是報紙雜誌店，雖然所佔的比例只有0.28%，即1,233萬個，但按年增加110.1%。

長春社副總監黃子勁分析，由於報紙膠袋屬收費膠袋，加上愈來愈少人買報紙，料主要膠袋是來自雜誌。他認為市面上的雜誌為求催促銷量，會隨書附送贈品，為了方便者拿取，會預先將雜誌及贈品用膠袋包在一起。

環保署就解釋，從過去數年統計調查的整體趨勢可見，報紙及雜誌店膠袋的棄置量在2015年膠袋收費全面實施後已大幅下降，並維持在低水平。由於近兩、三年部分零售類別棄置量的基數維持在低水平，以百分率計算的按年變動或會出現較大波幅。

報紙雜誌店膠袋的棄置量按年增加超過一成。（資料圖片／羅君豪攝）

環團同意收緊冷凍食品膠袋豁免

鑒於塑膠購物袋棄置量連續兩年回升而收費計劃已運作了一段時間，政府會檢討計劃在減少使用及棄置該等塑膠購物袋的成效。有意見提到現行主要針對食物衞生而設的豁免，特別是關乎盛載冰凍或冷凍食品者是否有需要收緊，環保署正循着這些方向檢視計劃的運作情況與成效，以考慮是否有改善空間，料於今年稍後時間就檢討結果和未來路向諮詢公眾。

朱漢強認同政府需收緊對冷凍食品的膠袋徵費豁免。（資料圖片／吳鍾坤攝） 綠惜地球環境倡議總監朱漢強認為，購物膠袋棄置量仍較2009年及2014年少，看得到成效，但整體而言，其他類別的膠袋正增加，徵費效果正遞減。「豁免的膠袋發酵中、價錢消化了，更重要的是法例未能涵蓋更多以外的膠袋。」以環保署有意檢討的冷凍食品膠袋為例，朱漢強同意有檢討空間：「你攞個袋裝，你罐冷凍可樂都係會滲水。」但若有關食品涉食物衞生，如肉類，就需再探討。黃子勁同樣認為檢討的切入點正確，很多市民購買冰凍食品時會取平口膠袋，但忽略環保袋。「帶得環保袋出街，好多時候都可以裝冰凍食物。如果我上次取了一個冰凍袋，用後放在環保袋中，今次仍可使用。」

超市、便利店、化妝品店 棄置1.1億膠袋

另外，徵費涵蓋的三大零售類別，即超級市場、便利店、健康護理和化妝品店，總膠袋棄疊量就佔2.55%，有1.1245億個，較2016增加7%。雖然健康護理和化妝品店減少5.3%，但仍難抵超級市場和便利店14%及13.6%的升幅。

朱漢強分析，到便利店購物存在「即興性」，會容易忘記自備環保袋。他又留意到即使多了市民自備購物袋到超市購物，但超市的平口袋使用量明顯增加，惟暫不建議一刀切收費。他解釋，超市包裝形態與過去明顯不同，一些水果總會在生產線預先以膠盒包裝好，務求令出品的貨品一式一樣。朱漢強擔心，若將收費膠袋類別擴大至平口袋，反釀膠災：「要小心點，要考慮對應方法，不可能一刀切說禁用，你會預計到有其他代替品。」

超市、便利店膠袋可作垃圾徵費膠袋

除了檢討徵費範圍，徵費水平亦是另一檢討重點。由於環保署有意安排超市和便利店銷售指定垃圾袋來替代提供塑膠購物袋，即「二次袋」，料「二次袋」的收費將與指定垃圾袋掛勾，至於「二次袋」以外的膠袋水平，則會再檢討。

黃子勁認為政府要訂一個收費水平是廣泛社會接受都難，而又能減少市民用袋膠，是有難度。他舉例，若徵費水平訂在一元，會有人抱怨是加了100%，但實際金額是加了五毫。「加價是否能回到當初的成效，並不知道，但如果針拮不到肉，就不會改變。」

巡查次數三年減一半 環保署：絕大部分商戶守法

棄置量上升，背後或與執法力度不足有關。第二階段膠袋徵費實施首年，環保署於當年4至12月作43,163次巡查，但其後逐年遞減。去年整年的巡查次數只有21,480次，較2015年大減一半。黃子勁建議環保署增加巡查次數：「市民知道不可『亂來』，商戶不可亂派，對於社會使用膠袋的意識會提高。」

環保署解釋，塑膠購物袋收費法例的執管工作是署方日常綜合執法工作的一部分，會按實際情況和工作優次安排人手進行巡查及執法工作。 環保署認為，過往數年的巡查可見，絕大部分的零售商戶均遵從法例要求收取塑膠購物袋費用，整體遵規比率已達致甚高水平。署方會不時調整執法策略，以便更有效地策劃巡查和集中執法力度，打擊少部分違規商戶的違法行為。