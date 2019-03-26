【膠袋徵費十年】麵包袋棄置量登三甲　連鎖店濫派　一包多袋成災

2017年麵包袋棄置量逾2.67億個，在堆填區膠袋排名榜中位列第三，總棄置量更是超市、便利店、健康護理和化妝品店總和的兩倍多。 麵包袋濫派問題嚴重，「袋中袋」情況多年來未解決，皆因大型麵包連鎖店均以食物品質、衞生、顧客需要為由，堅持把每個麵包入袋，前線員工亦順手把已有包裝的麵包再放入手挽膠袋，「一包多袋」情況至今仍屢見不鮮。 應否把麵包袋納入膠袋徵費的涵蓋範圍，環團意見不一。有人認為市民自備器皿買包不普遍，應先鼓勵生產商停止預先包裝；也有人認為應納入收費範圍，杜絕濫派膠。隨垃圾徵費即將落實，環團相信有助推動市民拒絕過度包裝，屆時商戶不能再以「顧客需要」作為「包膠」的擋箭牌。 系列四之一

麵包袋濫派問題嚴重，「袋中袋」情況多年來未解決。（資料圖片 / 余俊亮攝）

根據環保署資料，2017年被棄置到堆填區的麵包餅食店膠袋達2.67億個，較2016年僅減少0.4%，但與2009年首階段膠袋徵費計劃實施第一年相比，仍輕微增加約500萬個。記者本月走訪多間大型連鎖麵包店，包括美心西餅、東海堂、聖安娜餅屋、山崎麵飽及A-1 Bakery；參與「一個麵包袋夠晒數」約章的四個麵包品牌，包括超羣麵包西餅、君蘭餅店、Pie & Tart及百樂麵包店。

獨立包裝或散裝包 都變「袋中袋」

麵包屬於非氣密包裝的食物，即使麵包有獨立包裝，仍可向店員免費索取膠袋。據記者觀察所見，聖安娜餅屋，以及美心集團的美心西餅和東海堂，堅持把大部分麵包預先包裝，美心西餅和聖安娜餅屋更有分店職員主動為顧客提供額外膠袋，形成「袋中袋」。

保留現場烘焙的麵包店，一盤盤的新鮮麵包直接從焗爐取出，毋須額外包裝，不少人認為較環保，但麵包送到收銀台上時，即被店員獨立放入保鮮袋，再放入大膠袋或紙袋，同樣形成「一包多袋」。

以A-1 Bakery為例，市民購買兩個或以上麵包，店員會獨立入袋，再放入大紙袋。然而，荃灣港鐵站分店曾嘗試不提供麵包托盆，放置卷裝保鮮袋供市民自行入袋，記者發現不少市民自覺把選購麵包放入同一膠袋，便付款離開，可見市民對一個袋放多個麵包的做法並不抗拒。

↓↓↓麵包店膠袋使用情況↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

需否預先入袋 麵包店設雙重標準

為何麵包需要預先包裝？旗下有超過200間麵包店的美心集團回覆指，著重食物品質及衞生，亦因應顧客需要，個裝麵包會預先入袋；又提醒員工及鼓勵顧客盡量減用膠袋，員工亦不會主動提供額外膠袋。然而，部分美心西餅的分店設現場烘焙，麵包亦沒有預先包裝，形成雙重標準。

同屬大型連鎖麵包店的A-1 Bakery，旗下分店部分設現場烘焙，也有分店因空間有限，需把麵包由工場送往店舖，兩者均不設預先包裝。發言人解釋，會對所有產品進行保質期測試，同時規定運送麵包過程必須使用麵包盤頂蓋，確保麵包不能暴露於空氣中，麵包盤也不能置於地上。當送至分店時，發言人指員工必須先消毒雙手，戴上手套方能夾包，麵包不設預先包裝也沒有影響店舖運作。

簽署《約章》品牌只剩4個

環保團體綠領行動在2015年，即第二階段膠袋徵費計劃剛開始時推出《一個麵包袋夠晒數》約章，原本有六個品牌參與，承諾遵守三大要求（見表）。目前有兩個品牌已結業，餘下四個品牌涉及38間麵包店。據記者觀察，只有君蘭餅店大部分麵包預先包裝；超羣麵包西餅即使是現場烘焙，但小部分忌廉檳、大件蛋糕仍會入袋，店員解釋這些新鮮麵包放涼了就要「包膠」。屬屋邨小店的百樂麵包店，員工直接用一個膠袋裝起多個麵包；而Pie & Tart的食物以紙袋承載，但員工仍會直接放膠餐具入袋，同樣「派膠」。

《一個麵包袋夠晒數》約章 1) 個裝麵包盡量不在店面以平口袋預先包裝，凡惠顧無包裝食品，首個平頭膠袋可獲豁免收費，索取額外膠袋則每個收取五毫； 2) 惠顧非氣密包裝食品，為鼓勵減少使用膠袋，如客人索取額外膠袋則每個收取五毫（不包括因食物衞生問題所使用的膠袋）； 3) 若顧客購買多個沒有預先包裝的個裝麵包，盡量以一個膠袋盛載多個麵包。 參加品牌：超羣麵包西餅、君蘭餅店、Pie & Tart及百樂麵包店 已結業品牌：BB BEAR、QunQunPan

何漢威希望，日後市民買麵包時若索取超過一個膠袋，第二個膠袋開始應被收費。（資料圖片） 綠領行動已停止監察簽署約章的商戶，總幹事何漢威認為麵包店有責任「少膠」，直言「有好多方法可防止（預先包裝），非包膠先可以做到安全、衞生」。他認為，堅持包裝的麵包商戶為加速銷售流程，間接助長即棄文化，期望日後市民買麵包時若索取超過一個膠袋，第二個膠袋開始應被收費。

麵包袋棄置量不跌反升

每個膠袋收最少五毫的膠袋徵費實施近10年，「走塑」風氣也開始盛行，但對比2009年與2017年麵包袋年棄置量，反而由2.62億個增加至2.67億個，政府正檢討收費成效。

長春社副總監黃子勁指出，麵包袋毋須收費原意是基於食品衞生，但若麵包本身已有膠袋包裹，就不存在上述問題，麵包店不應再提供第二個膠袋；但從根本而言，麵包毋須預先包裝：「一個膠袋裝五個麵包，是否應比用五個膠袋裝五個麵包好？」至於麵包膠袋應否列入徵費涵蓋類別，黃子勁認為現階段不適合，解釋指若市民有意識自備食物袋或食物盒去買麵包，是好事，但社會普遍仍未有此意識。

但綠色和平項目主任鄧敏琳認為，目前麵包袋納入豁免收費範圍，濫派情況不斷，故有必要納入規管，商戶也可提供減廢誘因，例如走膠袋有現金回贈，才令市民養成自備麵包袋的習慣。對於商戶「包膠」文化，她不禁質疑「細麵包舖都唔包膠，連鎖店十年前都冇咁多膠，現在包膠就會衞生啲？」，直言大公司需有環保決心，才有助源頭減廢。隨着垃圾收費有望明年底落實，鄧敏琳認為，這是一個鼓勵減廢契機，屆時市民會自覺拒絕過度包裝，商戶也不能再以「顧客需要」作為「包膠」的擋箭牌。