【膠袋徵費十年】環保袋濫發成災　年棄千萬個　成環境災難之源

自實施膠袋徵費後，不少商戶生產環保袋送贈市民，鼓勵循環再用，但當生產量遠超實際需要時，環保袋真的環保嗎? 俗稱「環保袋」的不織布袋以含有可降解物料的PP聚丙稀(Polypropylene)製造，較一般膠袋耐用，且經過一段時間可被自然分解。不過，自2009年第一階段膠袋徵費實施後，翌年環保袋的棄置量竟增加1.8倍，達1,774萬個。環保署更拒絕公開之後年份的棄置量，僅指少於塑膠購物袋棄置量百分之一，即約4,400萬個。 有環團農曆新年前夕向市民收集環保袋於年宵派出，短短四日已收到近6,000個環保袋，截至2月底，仍有一半未派出。環團認為情況反映市民日常收到的環保袋數量已遠超需求，商家宜重新思考環保袋的原意:「本身是環保產品，濫用後，亦是一種不環保的行為。」 系列四之三

環保袋的原意是為環保，但經濫用後，卻造成的環境破壞，反而更不環保。（王海圖攝）

環保購物袋因其特性更比一般膠袋耐用，一直被視為替代品。環保署數字顯示，2009年年中有約988萬個環保袋棄於堆填區，至翌年第一階段膠袋徵費後，棄置量急升1.8倍至約1,774萬個。環保署拒絕提供其後的數字，僅指根據調查估算，過去多年塑膠「環保袋」棄置量少於塑膠購物袋棄置量百分之一，即約4,400萬個。到底，港人有否善用環保袋？

長春社於今年農曆新年前舉辦回收環保袋活動，冀收集市民家中多出來的環保袋，用於年宵作社區共享。長春社原預計收集約1,000個環保袋，惟短短四日收集到5,000至6,000個，至因塞滿倉庫而需停收。直到2月底，仍有逾一半未派出，近日才「散貨」成功，但仍有近500個保溫袋、索袋、防塵袋、膠袋和酒袋無人問津。近6,000個環保袋中，有半成至一成是簇新，未被使用。當中包括一疊疊款式相同的環保袋，疑是有機構或公司生產後賣不完或派發不完，亦有部分是冷凍袋、紙袋。諷刺的是，有環保袋竟用透明膠袋包裹，似乎有違環保原意。

面對堆積如山的環保袋，長春社副總監黃子勁不禁搖頭嘆息：「太多了！香港人的生活模式，要改變。」分享環保袋，出於環保之心，惟最後揭示資源過剩的一面：「市民願意行一步，把家中多餘的物資分享重用，我們感到高興。但漸漸地，我們發現太多了，一個人拿上來的環保袋，可能多達十多二十個。」

長春社副總監黃子勁希望機構製造環保袋時，重新思考環保袋的作用和目的。（王海圖攝）

環保袋只裝宣傳單張、紀念品 徒手可取

回到最初的起點，環保袋為誰而生？如今又能否達到初衷？黃子勁認為值得深思：「開頭商家可能會想，每次要派一個膠袋出去，似乎不環保，於是就轉用能多次使用的環保袋，久而久之，大家覺得環保袋會更環保，於是每次派發環保袋時，就已經失去重新思考該環保袋是否有需要的出發點。」黃舉例，他曾見過有機構派發容量細小的環保袋，當中只放了兩張宣傳單張，再加一個小小的紀念品，他不禁疑問，那些物件是否徒手可取，非要用環保袋裝不可？

物件本身無罪，很難定性環保與不環保，而是使用方法。如果環保袋本身的作用是可以重用很多次，比膠袋更耐用、效果更好，作用是okay（可以）。但當物件濫用後，即使本身是環保產品，濫用後，亦是一種不環保的行為。 長春社副總監黃子勁

黃子勁分析，機構此舉是出於方便：「很多時是為了方便，人流多時，為了不想逐份派發，就用一個袋裝給市民，將派三、四樣物品的時間濃縮為派一件物品。這可能是主辦機構出於方便的心態，利用環保袋減省時間。但方便過後，就衍生濫用問題。」為了一時方便，而賭上環境，黃期望製造環保袋的機構三思：「環保袋製造後，有多少人需要？製造環保袋而衍生的社會問題，亦是要整個社會一起分擔後果......物件本身無罪，很難定性環保與不環保，而是使用方法。如果環保袋本身的作用是可以重用很多次，比膠袋更耐用、效果更好，作用是okay（可以）。但當物件濫用後，即使本身是環保產品，濫用後，亦是一種不環保的行為。」

長春社收到一疊疊款式相同的環保袋，疑是有機構或公司生產後賣不完或派發不完。（王海圖攝）

製造出來的環保袋已是磨不掉的事實，回看膠袋，港人2017年棄置逾44億個膠袋，較2015年全面實施膠袋徵費時增加12%。若於各大零售點，如超市、便利店放置環保袋供市民購物時取用，是否可行？黃子勁認為此舉可幫到有環保意識的市民減少用袋，但憂慮反會令市民削弱本身環保意識。「擔心有人會覺得很方便，以後就隨意在超市取袋，培了一種以後不用理的態度，自備物資的意識反而降低了。到底我們是否將自身的公民責任，推卻於身邊關注的團體及，消費了他們的努力？然後自己就最方便？」