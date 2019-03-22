【沙中線】港鐵涉工傷個案「報細數」　工黨到廉政公署報案

沙中線紅磡站工程接連爆出醜聞，近日更被揭涉就工傷數字「報細數」。工黨今日（22日）到廉政公署總部報案，直指懷疑有人涉串謀詐騙，未有呈報沙中線工程逾百宗工傷個案，估計令承建商因而獲派發多數百萬元的獎金。 廉政公署表示，會按既定程序，處理有關投訴。

工黨今日到廉署報案，懷疑有人涉串謀詐騙，未有呈報沙中線工程逾百宗工傷個案。（工黨提供相片）

根據勞工處《工廠及工業經營規例》，工傷意外發生後，如工人喪失工作能力逾3天，承建商就應呈報該意外；但近日有傳媒報道稱，港鐵涉擅自修改呈報標準，將之訂為「不包括非即時連續超過3天（喪失工作能力）的個案」，並以此向路政署呈報。報道指，勞工處收到451宗個案，而路政署則只有335宗，相差116宗，大約少26%。

工黨批評，港鐵為政府工程代理人，但涉隱瞞工傷，「造靚盤數」，估計承建商因此獲發多數百萬元、與工傷數字掛[鈎的「安全獎金」。工黨倡議幹事吳敏兒表示，制度原意是改善工業安全，但有人扭曲制度，就工傷數目「造假」，從而獲得獎金，直言是不可接受。

工黨質疑路政署監管不力，港鐵更可能藉「造數」，替承建商詐騙獎金後非法收受回佣，今日到廉政公署報案，要求廉署立案調查是否有人造假詐騙、收受回佣。工黨又促請，港鐵應盡快交代事件、公開調查，保障工友利益。

廉政公署回覆表示，會按既定程序，處理有關投訴。