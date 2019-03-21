【沙中線】再多4支鋼筋不達標　新測試方法兩支由合格變不合格

港鐵沙中線紅磡站自去年底開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲絞牙扭入螺絲帽情況，惟之後發現檢驗方法有誤差，須暫時停止並改良方法，直至上周五（15日）才全面恢復檢測。路政署今日（21）公布檢驗結果，再有4支鋼筋扭入螺絲帽的長度未能達標，不達標率達34.2%，其中兩支鋼筋在改良前的檢驗結果中為合格，但在新結果中只扭入34.8毫米及36.8毫米，少於37毫米的標準。

港鐵上周全面恢復紅磡站開鑿檢測工作。（資料圖片／港鐵提供）

根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露2個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米，而測試容許的量度差距為3毫米，故扭入螺絲帽的長度少於37毫米便會視作不達標。

路政署今日公布17個檢測結果，發現在東西走廊C2區月台層板近西面連續牆底部，以及東西走廊C1區月台層板近西面連續牆底部，一共有4支鋼筋扭入螺絲帽的長度不達標，分別只扭入螺絲帽34.9毫米、34.8毫米、36.5毫米、36.8毫米，各有1至3個扭紋外露不等。其中只扭入34.8毫米的鋼筋，在改良前的檢測中，本身有2至3個扭紋外露，並扭入了37.77毫米，即符合37毫米的標準，惟在改良後的檢驗中，則扭少了2.97毫米，由合格變不達標。

另一支扭入36.8毫米的鋼筋，在改良前的檢測中，本身有2至至3個扭紋外露，扭入了37.66毫米，惟改良後則扭少了0.86毫米，同樣由合格變不合格。在改良檢驗方法後，路政署至今公布了35支鋼筋的檢驗結果，累計12支未達標，不達標鋼筋比例約34.3%。

港鐵沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲絞牙扭入螺絲帽情況，惟港鐵今年1月29日宣布「陣列式超音波檢測方法」與實際量度存有誤差，暫停檢驗。政府其後宣布，接納港鐵提交改良的「陣列式超音波檢測方法」最終建議，並於上周五（15日）全面恢復檢測工作，並重新檢驗已檢測及仍未檢測的螺絲帽扭入情況。