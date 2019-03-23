【流感高峰】1個月大男嬰染流感　併發腦病變　情況穩定

衞生防護中心正調查一宗兒童甲型流感嚴重個案，一名一個月大男嬰自3月16日起出現流鼻水、嘔吐、嗜睡和抽筋等病徵。他於3月16日被帶往將軍澳醫院急症室求醫，並入院接受治療，同日被轉送伊利沙伯醫院兒科深切治療部接受進一步治療。他的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對H3甲型流感病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發腦病變。病人現時情況穩定。

衞生防護中心公布多一宗兒童嚴重流感個案。（資料圖片／盧翊銘攝）

自宣布冬季流感季節展開後，衞生防護中心昨日（22日）公布第22宗兒童嚴重流感個案，一名過往健康良好的一個月大香港男嬰確診H3甲型流感，併發腦病變。現時仍然留院且情況穩定。初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊。家居接觸者包括外祖父母、父母、舅父及2歲姐姐，而病人的姐姐及祖父最近出現上呼吸道感染病徵，均已求醫，無須入院，情況穩定。其他家居接觸者至今沒有出現病徵。流感疫苗需要在6個大才可注射，所以小朋友未有接種流感疫苗。

衞生防護中心發言人指，最新監測數據顯示，本地流感活躍程度自一月的高峰水平持續下降，但仍維持在基線水平以上，社會各界必須繼續提高警覺預防流感。鑑於幼童在今季流感較受影響，中心特別呼籲家長，如仍未安排其子女接種今季流感疫苗，應盡快接種以加強個人保護。

另外，衞生署公布流感最新數字，本周四（21日）單日新增4宗成人嚴重個案，另多3人死亡，令成人嚴重個案累計至558宗，死亡人數為325人。本周四亦多2間小學爆發流感，影響10名學童。