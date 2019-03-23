【麻疹爆發】港人旅遊熱點相繼爆疫情　日本首兩個月285人確診

麻疹肆虐東亞及東南亞，衛生署衛生防護中心今晚（22日）公布再接獲3宗麻疹個案，今年的麻疹個案宗數就已超越去年的全年個案總數，累計共17宗，更是4年來新高。衞生防護中心總監黃加慶承認，本港的情況已屬於麻疹「爆發」。 除香港之外，不少港人熱門的旅遊地點都出現嚴重麻疹疫情，包括日本、台灣、澳門、菲律賓等；當中又以菲律賓的情況最為嚴峻，今年至今菲律賓的麻疹案例已達22,967宗，其中至少333宗已死亡。

至少9宗屬傳入個案

觀乎近四年的麻疹疫情，近半數的麻疹個案都被歸類為外地傳入的個案；以今年至今的疫情為例，17宗麻疹感染個案中，已有9宗是傳入個案，當中一宗由日本傳入。

日本今年已錄得285宗個案

在日本，根據厚生勞動省國立感染症研究所最新發布，2月25日至3月3日發表在「感染症週報」的數據，日本今年已確診285宗麻疹個案。週報中更提到，該星期錄得26宗麻疹個案，至少4宗是外地傳入，其中一個曾經到訪香港；疫情也早已蔓延至東京和大阪。

國泰航空上月底的內部通告，就提及有一名乘搭往東京航班的乘客，在日本確診麻疹，時間正正在2月底，與資料脗合。

一名在日本確診患者，於潛伏期乘搭國泰航機返回東京。（資料圖片）

同樣是港人熱門旅遊地點的台灣，據衛生福利部疾病管制署的最新公告，台灣今年共錄得33宗麻疹個案，當中14宗是由外地傳入。據數據顯示，台灣去年全年都只有40宗個案，換言之今年不足三個月，確診宗數已相當於去年全年的83%。

台灣今年至今已錄得33宗確診個案，相等於去年全年的83%。（資料圖片）

菲律賓逾300人死亡

而鄰近香港的澳門，據澳門衛生局的公告，今年至今已錄得14宗麻疹個案，包括6宗輸入和8宗輸入相關病例，當中6宗屬被同一患者所傳染。澳門衛生局稱正跟進另外4宗疑似個案，不排除短期內會出現更多病例。

在麻疹疫情爆發的菲律賓，據當地衛生部門的公告，今年至今已錄得22,967宗麻疹案例，當中333人死亡。