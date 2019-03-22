【麻疹爆發】澳門一患者傳染六人　鏡湖醫院2護士2病人接觸後確診

本港衞生署今日（22日）公布新增3宗麻疹新個案，至今累計17宗，創近4年來新高。澳門衞生局今日公布最近澳門麻疹的流行情況，局長李展潤表示，澳門今年已錄得14例麻疹個案。當地疾病預防控制中心主任林松指，其中4個新增的病例，都與一名輸入病例病人有關，當中二人曾與患者在鏡湖醫院同一候診區候診，另兩人是醫院女護士，她們都曾接種麻疹疫苗2劑。 李展潤表示，麻疹病徵不易辨識，而且具很強的傳染性，醫護人員難以避免受感染，預計未來一段時間內，或出現更多病例。

（左起）仁伯爵綜合醫院代院長李偉成、衛生局局長李展潤及疾病預防控制中心主任林松，今日出席記者會。（澳門新聞局圖片）

澳門患麻疹男子首次求診被睇漏

疾病預防控制中心主任林松表示，新增的4個病例，早前曾接觸一名38歲男麻疹患者（指標病例），即當地今年第5宗麻疹病例。他是澳門居民，於本月1日出現發熱、流涕、咳嗽、咽痛及眼部不適等症狀，3月3日曾到仁伯爵綜合醫院急診就診，因當時症狀不典型，故未能確診為麻疹；6日症狀加重，皮疹擴散至軀幹及四肢，當日上午到鏡湖醫院皮膚就診，下午轉往內科就診，當晚收入院內科病房，後轉往隔離病房治療，3月14日痊癒。

到本月8日經檢測，其血液樣本麻疹IgM抗體和麻疹PCR檢測呈陽性反應，確診為麻疹，隨即轉往該院隔離病房隔離治療，3月14日痊癒出院。他於內地出生，未曾接種麻疹疫苗。他在潛伏期內曾兩次回中山沙溪家中並均留宿一晚，根據出現症狀的時間及旅遊史，已列為麻疹輸入病例。

24歲女性，澳門居民，鏡湖醫院護士，澳門出生，幼年時曾接種麻疹疫苗2劑，曾於3月7日指標病例住院期間護理指標病例，3月20日發病； 23歲女性，澳門居民，鏡湖醫院護士，澳門出生，幼年時曾接種麻疹疫苗2劑，曾於3月6日門診診室內接觸指標病例，3月17日發病； 28歲男性，澳門居民，任職巴士司機，澳門出生，幼年時曾接種麻疹疫苗2劑，於3月6日上午到鏡湖醫院皮膚科就診曾和指標病例在同一候診區侯診，3月16日發病； 27歲男性，菲律賓籍外地僱員，酒店工作人員，菲律賓出生，麻疹疫苗接種史不詳，但抗體水平顯示為再次感染，曾於3月6月下午到鏡湖醫院外科門診就診，曾和指標病例在同一層的門診和收費區逗留，3月18日發病。

澳門一名麻煩患者在兩日內，傳染給鏡湖醫院兩名護士及兩名病人。（資料圖片／張美蘭攝）

林松續指，至今共有6名麻疹病人，與上述男者有關聯，其中兩個病例早前已公布，至於今日新增確診的4個個案，包括兩名鏡湖醫院女護士，二人都在醫院與病者接觸，而她們幼年時曾接種麻疹疫苗2劑；至於其餘二人分別為巴士司機及酒店員工，曾在3月6日到鏡湖醫院就診時，與該名男患者接觸。

感染麻疹後，皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身。（資料圖片）

今年已14宗 料短期內將出現更多患者

李展潤表示，目前澳門今年已錄得14宗麻疹個案，包括6宗輸入和8宗輸入相關病例。他續稱，近年世界各地的麻疹較為嚴重，澳門作為旅遊城巿，外來旅客較多，加上麻疹病徵不易辨識，而且具很強的傳染性，醫院與醫護人員均難以避免被傳染，預計未來一段時間內，或出現更多病例。

不過李展潤亦強調，自40年前澳門已實施麻疹疫苗接種計劃，接種覆蓋率極高，加上麻疹死亡率低，危害性不及沙士或中東呼吸綜合症，當局有足夠疫苗提供，並已即時對前線醫護人員加強培訓，相信有能力應對麻疹的情況。

仁伯爵綜合醫院代院長李偉成則表示，已啟動公共衞生臨床中心收治確診病人，目的是為防範病例在具傳染性下進一步傳染其他人及引起社區爆發；現時公共衛生臨床中心共收治了6名確診病例，各人情況穩定，未有併發症。