【麻疹爆發】衞生署突開記者會公布三宗新個案　患者全在機場工作

在本月13日傳媒踢爆有國泰航空空少感染麻疹後，衞生署連接公布數宗新增麻疹個案，截至前天（20日)下午，今年錄得14宗麻疹個案，數字逼近去年全年的15宗。 衞生署於晚上7時30分舉行記者會，匯報本港最新的麻疹個案。新增三宗個案為兩男一女，三人全部在機場工作，至少一人是地勤。今年首三個月未過，麻疹個案宗數就已超越去年總數，累計共17宗，不止超過去年全年總數，並創近4年來新高，衞生防護中心總監指本港已屬麻疹「爆發」。

截至前天（20日)下午，今年錄得14宗麻疹個案，數字逼近去年全年的15宗。 (香港01製圖)

現在已屬（麻疹）爆發，平常唔預期咁短時間出現幾個個案。 衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生

衞生防護中心總監：已屬「爆發」

衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生今(22日)突然在晚上召開記者會，宣布再增三宗麻疹個案，患者為兩男一女，三人均在香港國際機場工作，在3月9日至15日間感到不適，均有到醫院求醫，現時情況穩定，當中僅一人聲稱自己曾接種麻疹疫苗。他指目前已屬「爆發」，「平常唔預期咁短時間出現幾個個案。」

黃加慶指，衞生防護中心今晚在機場為3名病人的緊密接觸者接種疫苗，亦會陸續為機場人員安排疫苗接種。

據了解，其中一人為地勤人員，有指另二人負責行李運輸工作。

衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生公布最新麻疹確診個案。（梁煥敏攝）

新增個案與患病空少有工作上接觸

三名患者分別為22歲男子、40歲男子及46歲女子，黃加慶表示，新增的三宗個案患者，在早前確診的23歲國泰空少潛伏期期間，在工作上有不同程度的重疊，未能完全排除他們之間的關聯。他又表示，22歲男子在港出生，曾經接種疫苗；另二人非本地出生，過往個案多數非本地出生或不清楚是否已注射麻疹疫苗。

黃加慶又指自1996年開始，已為本港出生居民接種兩劑疫苗；而在1960年代出生者，大部分都已感染麻疹，應已有抗體。惟黃加慶直言「中間的年齡層就可能無咁肯定」，他提醒1967至1996年出生的市民，如估計自己未曾感染麻疹或未接種兩劑，應接種疫苗。另外，孕婦未能接種疫苗，同為高危人士，他提醒孕婦要避免到麻疹高危的地方。

新增三宗個案患者在機場工作。（資料圖片）

衞生署即晚到機場為職員注射疫苗

黃加慶表示，機管局需要時間去確定人數，相信今晚帶去的疫苗足夠為患者的緊密接觸者接種疫苗。

黃加慶又指，已知會機場管理局，會與患者的同事接觸，希望及早找出有可能感染人士。明天亦會到機場為有需要者接種，並設立熱線供市民查詢。

機管局表示，會就相關個案與港口衞生處保持緊密聯繫，並會配合衞生防護中心，協助與相關個案有緊密接觸的人員注射疫苗。發言人稱，機管局在應對傳染病方面有既定程序及應變措施，機場已按照衞生處的指引即時進行消毒，保持環境衞生。

國泰航空在本月1日往返日本東京成田機場的兩班航班，有乘客感染麻疹。患者是一名23歲空少，他在確診前4日曾於四航班上值勤，包括2月28日乘搭CX921及CX922往返香港至菲律賓宿霧，以及3月1日乘搭CX526及CX527往來香港至東京成田機場。

衞生署當時未有主動公布涉事麻疹個案，亦未有公布未能聯絡的乘客人數。記者日前向衞生署查詢未有主動公布事件的原因，署方解釋說：「衞生防護中心會按個案對公共衞生的重要性、控制措施的急切性、規模和該個案進一步傳播的可能性等，決定是否向公眾發布個案，以及決定向醫護人員和公眾發布消息的渠道。」