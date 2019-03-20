【麻疹】一患者曾光顧曾志偉開設素食店　職員稱未有收到通知

衞生署衞生防護中心今日（20日）公布正調查兩名男子確診麻疹個案。其中一名患者在病毒可傳染期間，曾到訪由藝人曾志偉及戚美珍開設的社企食店灣仔樂農餐廳、旺角手工啤酒專門店The Madhouse及膳德福素食，並到黃大仙及深水埗靈思醫務中心求醫；另一名患者則到過香港迪士尼樂園，最後到聖德肋撒醫院門診部求醫後確診。 迪士尼樂園發言人表示，已經即時加强衛生防衛措施，尤其是該旅客所到過的遊樂設施。

香港迪士尼在接獲衛生防護中心通知後，已經即時加强衞生措施。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（20日）公布正調查兩宗麻疹個案。其中一名患者在病毒可傳染期間，曾到訪由藝人曾志偉及戚美珍開設的社企食店灣仔樂農餐廳、以及為於旺角的兩所食店，並到黃大仙及深水埗靈思醫務中心求醫；另一名患者則到過香港迪士尼樂園，最後到聖德肋撒醫院門診部求醫後確診。

對於有病人曾於日前到訪上述地點，迪士尼樂園發言人表示，今日（20日）接獲衛生防護中心通知，一名38歲男子確診感染麻疹，該男子曾於3月16日到訪香港迪士尼樂園。

兩名麻疹患者確診前到過地方

迪士尼樂園即時加强衞生措施

發言人指，樂園度假區非常重視客人及演藝人員安全，並一直保持非常高的衞生標準，包括每日消毒客人及演藝人員所接觸的設施，及在日常程序中使用醫院標準的清潔劑。在接獲衞生防護中心通知後，已經即時加强衞生措施，尤其該人士所到過的遊樂設施。同時，已通知演藝人員密切留意身體狀況，如有不適，即時匯報並求醫。

不少藝人如鄧萃雯曾參加灣仔樂農餐廳的活動。（樂農facebook圖片）

樂農餐廳職員稱未有收到通知

位於旺角的酒吧The Madhouse負責人張先生表示，今日（20日）下午曾收到防護中心通知有關事宜，着他們留意情況，但他說事隔多天「根本無得防範」，酒吧亦會每日作清潔、消毒，相信問題不大，直至現時為止，未有工作人員或熟客表示不適。

膳德福素食負責人劉先生則說，由於本港少有出現相關疾病，故防護中心通知有關事宜時也感到奇怪。他稱會於今日關店後，以漂白水徹底消毒，以求安心，強調未有員工及客人表示不適。

此外，其中一名確診病人曾到訪位於灣仔、由藝人曾志偉及戚美珍開設的社企食店灣仔樂農餐廳，職員表示沒有收到通知，會聯絡負責人再作了解及回應。