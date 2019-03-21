今年首3個月麻疹達14宗　逼近去年總數　醫生：20至40歲較高危

在本月13日傳媒踢爆有國泰航空空少感染麻疹後，衞生署連接公布數宗新增麻疹個案，截至昨天下午，今年錄得14宗麻疹個案，數字逼近去年全年的15宗。 香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，本港大部分人都有接種麻疹疫苗，群體免疫力保護足夠，發生大規模爆發的風險不大，不過他提醒20至40歲人士需注意，因這批人或只接種了第一劑的麻疹疫苗，未有補種第二劑，故只有部分的免疫能力，較其他年齡組別較高危。

截至昨天下午，今年已有14宗麻疹個案，數字逼近去年全年的15宗。 (資料圖片)

昨天衞生防護中心再公布兩宗麻疹個案，令今年的麻疹個案宗數上升至14宗，單是首3個月的個案宗數，已逼近2018年的15宗。今年暫時錄得的14宗個案當中，有5宗來自菲律賓；2宗來自內地；1宗來自日本；另有1宗來自多個目的地。衞生防護中心稱，另外有部分個案並非整個潛伏期逗留在外地，中心正繼續流行病學調查，暫時未能確定發病個案屬於本地個案還是外地傳入。對比過往5年的外地傳入個案，大部分傳入地區均在亞洲，包括菲律賓、內地、印尼等地。

梁子超指，由於香港屬國際都會，出入境的人流高，而近來鄰近地區如日本、菲律賓等亞洲城市都有麻疹疫情爆發，有機會令疫情傳入香港，香港需保持警惕，不能排除會偶然出現零星個案。不過，他認為，本港大部分人都有接種麻疹疫苗，群體免疫力保護足夠，發生大規模爆發的風險不大。對於近日部分個案並無外遊紀錄亦中招，他指暫未能估計患者如何染病，有機會是旅客來港傳染給港人，也有可能是港人到疫區旅行後，回港再傳染其他免疫力較低的人。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，本港大部分人都有接種麻疹疫苗，群體免疫力保護足夠，發生大規模爆發的風險不大。 (資料圖片／譚威權攝）

注射兩劑疫苗 保護力97% 惟青壯年人較高危

預防麻疹方法之一為接種疫苗，衞生防護中心指，接種一劑MMR(麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗)的保護率可達93%，而接種了兩劑後預防效果可達97%。梁子超表示，部分人的抗體水平或隨時間而有所減退，另外，20至40歲人士亦較其他年齡組別較高危。他解釋，20歲以下青年在本港的「香港兒童免疫接種計劃」下，應已接種疫苗，而40歲以上人士就因早年麻疹的自然傳播較多，大部分人都曾感染麻疹，康復後已有抗體。至於20至40歲人士，部分人只接種過一劑疫苗，加上當時自然傳播減少，抗體減少，受感染機會較高，惟他強調，在20多年前政府已為該批人士補打第二劑，並非所有20至40歲人士都只接種了一劑。



有懷疑可驗抗體水平 以決定是否補打疫苗

而麻疹抗體水平較低的人士如受到麻疹感染，未必出現所有典型病徵，或不會出疹，梁子超強調，如港人曾到訪有麻疹疫情的地區，回港後即使只有輕微麻疹病徵，亦應盡早求診，由醫生判斷是否屬麻疹。而市民亦可透過驗血，檢測自己是否有足夠的麻疹抗體，如抗體不足，可考慮補打一劑疫苗。

香港醫學會會董兒科專科醫生唐繼昇指出，如孕婦感染麻疹，會影響胎兒發展，胎兒有機會出現先天性疾病，甚至成為畸胎。 （資料圖片）

孕婦感染麻疹或現畸胎

麻疹的高危人士為孕婦及一歲以下兒童，兒科專科醫生唐繼昇指出，如孕婦感染麻疹，會影響胎兒發展，胎兒有機會出現先天性疾病，甚至成為畸胎。而幼童感染麻疹，除了會發高燒、頭痛外，更易出現肺炎等併發症，嚴重的需要入深切治療部，甚至有生命危險。他提醒，家中有幼童的照顧者，應及早接種麻疹疫苗，以免傳染幼童。



近來坊間有人對疫苗存有猶豫，唐繼昇指，三、四十年前有人擔心疫苗會引致自閉症。而梁子超就稱，有人擔心副作用，亦有人認為自然感染較疫苗為好，不過二人異口同聲澄清上述擔憂皆為謬誤，強調疫苗效用高及安全，早年因未有疫苗，不少兒童因而死亡，對小朋友健康及公共衞生都造成不良影響。唐繼昇補充，已有科學證據否定疫苗與自閉症的關係。唐提醒，會到訪高危地區的有需要人士，應在出遊前2至4星期接種麻疹疫苗，以確保有充足時間產生保護力，另外也需在人多地方戴口罩、勤洗手，在家居開窗通風、加強消毒，以減低感染機會。

衞生防護中心指，接種一劑MMR(麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗)的保護率可達93%，而接種了兩劑後預防效果可達97%。 (資料圖片)

34歲外籍男子本月9日確診 衞生署相隔11日公布

《香港01》向衞生署查詢昨天公布一名34歲外籍男子染麻疹，為何患者在本月9日已確診，但至昨天才公布，署方稱在昨日收到有關個案的呈報後已即日公布。 另外，署方追蹤由本月13日至昨天公布的4宗個案，該名34歲染病男子的1歲以下兒子沒有病徵，其餘3宗個案的相關接觸者當中，暫時未有出現與麻疹相符病徵的人士，亦未有發現抵抗力弱人士、一歲以下幼童及孕婦等高危接觸者 。

另外，衞生署表示，今年14宗個案中，有9宗經流行病學調查後，顯示為外地傳入的個案，其餘5宗個案由於流行病學調查仍然繼續，暫時未能斷定感染源頭。 而由本月13日至今，有1宗由菲律賓傳入的個案，署方並未發稿公布有關詳情。