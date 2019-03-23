KAWS公仔「吹襲」維港　嚴選至正打卡位　上摩天輪觀看有伏味

《KAWS：HOLIDAY》繼於首爾及台北站後，第三站浮到來香港，長37米的巨型COMPANION吹氣公仔，由昨日（22日）起至本月31日以躺在維港海面登場，有興趣的市民可到維港一帶找個有利位置欣賞、打卡。 《香港01》記者到現場數個位置視察，嚴選最佳觀賞及拍攝位置，推介予粉絲們。其中，最能夠感受到COMPANION「睡姿」的地方，始終係最靠近它的添馬公園觀景台，但值得留意的是，觀景台有人數重量限制，達到一定人數，後可能要待其他粉絲拍照後才能進入。記者也上過摩天輪居高臨下觀賞，但由於距離較遠，只看到COMPANION頭頂及部分身軀，有女粉絲表示失望。

由添馬公園觀景台可近距離拍攝到 COMPANION充氣公仔，看到它的「XX」眼部。（梁鵬威攝）

添馬公園觀景台最正 人多會採取人流管制

金鐘添馬公園草地對出的維港岸邊，是為最靠近COMPANION躺臥的地方，確有一種「伸手可以觸碰」感覺，但由於海旁的高度跟藝術品呈水平線，要看清楚正面的神情有一定難度，但現場為仍有不少少女選擇這個位置，跟COMPANION自拍。



反而海旁之上的添馬公園觀景台，是最佳欣賞COMPANION臥姿位置，較海旁高出約一層樓高度，只是後約五米左右，更能清楚看到它的全貌，這個位置亦得到拍攝過多個角度的攝影師所認同。

可是觀影台有重量限制，大會有專人守住，若看見有一定觀賞人數，會進行人流管理規定，以防發生危險，故有意於今明兩日前往打卡者要留意。

添馬公園觀景台相信為最佳的打卡位置，可讓人躺在地上學KAWS COMPANION公仔。（梁鵬威攝）

政總及立法會視角 一般市民無分

政府總部及立法會部分位置均可清楚看到COMPANION全貌，更可以水平以上的角度，感受到它懶洋洋、躺臥的姿態，可是除了政府人員或其他工作人員之外，一般市民無法進入，難以感受到其震撼。

觀景台相信為最佳的公眾拍攝位置。（梁煥敏攝）

+ 5 + 4 + 3

從中環摩天輪，可清楚看到COMPANION，惟距離有點遠。（梁煥敏攝）

自稱為「原野快樂龍」（左）的女生對未能在摩天輪上清楚看到COMPANION感到有點失望。（楊榮飛攝）

中環位置方面，不少人會選擇摩天輪，以為可居高臨下觀賞COMPANION躺姿。記者上摩天輪拍攝期間，發現同車廂的乘客均是COMPANION粉絲，專程坐摩天輪欣賞拍照。

摩天輪只看到頭頂及部分身軀

一名自稱「原野快樂龍」的中一女生說，她一直為KAWS及甚欣賞COMPANION的韓國組合「BTS」的粉絲，今日放學後，想到擺放COMPANION的地點，只有摩天輪是最高最開揚，便決定坐上去拍照欣賞。但經過摩天輪轉動兩個圈的體驗後，發現COMPANION所在的位置較想像的遠，並只能看到它的頭頂及部分身軀，兩度說感到有點失望，決定於下周日轉到金鐘添馬公園再打卡拍照。

花費20元及等待20分鐘才坐上摩天輪，「都算睇到嘅！加上其實唔算等得耐，20蚊都ok，聽日一定更多人來。作為fans，我星期日會穿靚啲，著返KAWS tee同佢再影相。」

摩天輪上到最高點，也能清楚看到COMPANION。（梁煥敏攝）

此外，中環10號碼頭對出位置，亦為有利的位置拍攝，可作出跟添馬公園不同的位置欣賞其藝術品，但若然希望拍攝出更佳照片，相信要用可遠攝的鏡頭才可。

中環國際金融中心、大會堂及灣仔會議展覽中心部分位置亦能看到COMPANION，但由於位置有點偏遠，未能看到全貌。但值得一提的是，尖沙咀碼頭一帶位置跟COMPANION相距甚遠，絕對非為欣賞這藝術品的有利地點。