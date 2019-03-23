【麻疹爆發】航空業工會要求衞生署每日公布感染資料

衞生署今天（23日）再公布兩宗新增麻疹個案，累計今年已有19宗，創近5年新高，其中一宗新個案為41歲國泰航空外籍男機師。為應對麻疹爆發，衞生防護中心今天開始在機場禁區設衞生站，為機場員工接種麻疹疫苗。 七個航空業工會今發表聯合聲明，指接種疫苗的通知並不清晰，要求衞生署應擴大疫苗接種規模及延長接種時間，並每日公布麻疹感染資料及詳情，在發現確診個案時盡早通知機場員工。

工會認為，現時機場員工對感染麻疹的訊息混亂，已惹來機場員工的憂慮及關注。（資料圖片）

七個航空業工會：衞生署應公開涉事航班編號

香港民用航空事業職工總會、香港航空業總工會、國泰航空服務職工會等七個航空業工會，今（23日）發表聯合聲明。聲明中指出，麻疹已在機場爆發，然而現時機場員工對感染麻疹的訊息混亂，已惹來機場員工的憂慮及關注；聲明又指，衞生署通知機場員工接種麻疹疫苗的時間太短，令不少的機場員工對安排了解不清晰。

衞生署今日公布兩宗新增麻疹個案，當中涉及一名41歲國泰航空外籍男機師；然而國泰以私隱為由，拒絕公開該機師有否在該10日間有否駕駛航機和所涉及的航班。工會要求，衞生署應定期公布麻疹感染資料，如涉及機場員工，更應公開涉事航班編號，讓員工掌握更多資訊，適時求醫。工會亦指，衞生署應擴大疫苗接種規模及延長接種時間。

香港民用航空事業職工總會副主席李永富更直言，「大家都關注係咩途徑、咩地方感染」，進一步建議衞生署每日公布麻疹感染資料及詳情，並在發現個案時盡早通知機場員工。

工會又建議機管局及各航空公司，應即時為員工提供足夠的防護設備及工作指引，同時若員工在工作過程中感染麻疹，公司應作工傷個案處理，提供一切合適的治療及支援。