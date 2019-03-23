【麻疹爆發】國泰拒披露染病機師空少航班資料　議員：這不是私隱

衞生署於今日（23日）公布兩宗新增麻疹個案，患者是一名11個月女嬰及一名41歲國泰航空外籍男機師。該機師是近一個月第五名在機場工作的患者，也是第三名涉及國泰的患者。該機師於病毒潛伏期及傳染期曾到日本、泰國、印尼及菲律賓等國家。惟國泰以私隱為由，拒絕公開該機師有否在該10日間有否駕駛航機和所涉及的航班。 立法會議員郭家麒認為做法不適當，「以往幼稚園爆發傳染病都要通報學校名出嚟，呢個係準則，而唔係私隱問題，所以我同意係要知邊班機。」國泰空中服務員工會主席胡綺薇說，從第一名同事確診麻疹至今，員工從未收到公司發出任何指引或通告

近一個月已有三宗麻疹確診個案涉及國泰，今日機場所見，有員工戴了口罩。（梁鵬威攝）

確診機師發燒出疹後9日才求醫

衛生署今日所公布的新增麻疹確診個案中，其中一名外籍男病人為國泰機師，本月12日已出現發燒及開始出疹，但直到21日才到大嶼山醫院求醫，同日被轉送往瑪嘉烈醫院入院接受治療。署方指他於病毒潛伏期及傳染期曾到日本、泰國、印尼及菲律賓等國家工作。

《香港01》記者今日向國泰查詢該機師在該十日間有否駕駛航班及航班編號等資料，國泰指因要保障私隱，未能回應，着記者向衞生署查詢。發言人稱，國泰及國泰港龍航空鼓勵同事如身體不適，便應就醫及不用上班。

有關查詢恕因保障私隱原因，未能回應。而有關麻疹查詢，煩請詢問衛生署。 國泰回應《香港01》五條關於染病機師及空少的問題的全文回應

國泰無公布一名空少及一名乘客確診

國泰航空一名23歲空少在本月1日，於往返東京航班值勤回港後，在深夜發燒，求診後確診麻疹，但國泰沒有公布，只是追蹤同機乘客健康狀況，才被傳媒揭發，衞生署隨後才公布該空少在傳染期當值過的航班編號。《香港01》之後又引述國泰內地電郵，原來在2月26日往東京的CX504航班，有一名乘客在當地確診麻疹，國泰亦無向公布。

國泰現時未呼籲職員補打麻疹疫苗。（梁鵬威攝）

國泰空中服務員工會主席胡綺薇說，由首宗機組人員確診麻疹至今，未收到公司發出任何指引或通告，管理層則向工會解釋，因要顧及員工私隱，所以未能公布詳情。

胡綺薇表示，一直以來職員於出勤前不用量度體溫，而旅客於上機前亦毋須經過紅外線體溫監測站，她認為現時為疫症高危期，當局應考慮更新現時做法，保障各人士健康。她稱工會曾聯絡管理層周旋，了解現時的防疫情況時，但對方只回應說「公司現時做緊嘢，下星期一會有通訊」。

近一個月已有五名麻疹患者在機場工作，他們在潛伏期有重疊。（梁鵬威攝）

對於衞生署於昨日（22日）起，於機場禁區位置為機場職工補打麻疹疫苗，胡綺薇向公司了解跟進，惟資方現時未呼籲員工補打疫苗，只稱「我哋會再了解下」，並說「(如有需要）考慮安排到公司醫療部門打針。」她批評公司未有積極展開防疫工作，「係好奇怪，公司好似（對呢件事）不知不覺咁。」

+ 18 + 17 + 16

郭家麒促衞生署向國泰施壓

對於國泰拒公開確診機師人員所涉及的航班資料，立法會議員郭家麒認為做法不適當，衞生署需主動要求航空公司提供航班資料，以令機組人員及同機乘客了解情況，「以往幼稚園爆發傳染病都要通報學校名出嚟，呢個係準則，而唔係私隱問題，所以我同意係要知邊班機。」

他續說，有關航空公司可為保護職員的個人私穩，拒絕提供有關人士姓名等個人資料，但航班編號及日期等資料則關係到公眾安危問題，「就算機師唔會接觸到乘客，但用同一個空調設施，所以要對機上嘅人公道啲。」