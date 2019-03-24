東華三院再有屬校爆校長管治問題　南區徐展堂五年內60名教員離職

天水圍東華三院李東海小學一名女教師早前在校內墮斃，疑「死控」對校政不滿。東華三院屬校接二連三爆出管治問題，《香港01》接獲多於一位東華三院徐展堂學校前教師投訴，批評校長吳靜雯八年前上場後，作風「一言堂」，過急改革教學與校政，令一眾教師無所適從，工作壓力倍增，加上校長人事管理欠佳，2015年處理一宗教師投訴，在未向當事人查證下就報警，嚴重打擊校內士氣，觸發教師相繼辭職或合約完滿後就離任，過去五年間異常流失約60名教員，每年流失率平均超過一成，屬於異常偏高。 東華三院承認吳靜雯上任以來，共收到4宗針對她的具名投訴，經檢視事件後，已向投訴人回覆。院方未有披露投訴所涉事項，惟未有影響吳的地位。

南區東華三院徐展堂學校每年有逾一成教員離職。（Google Map圖片）

校內改革過急 教師壓力爆煲

東華三院徐展堂學校為輕中度智障兒童學校，設有中學、小學及宿舍部，全校教職員總數為101人。《香港01》接獲多於一位徐展堂學校前教師投訴，批評校長吳靜雯於2011年9月到任後不久，即急急推行多項改革，包括調整各科目評估準則、評估電子化、建立網上系統等，同時又要求教師制訂多項行政指引，例如學校活動指引、危機處理指引等，以確保教員依照行政程序處理校內事務。

不過，有前教師批評，吳校長當年改革步伐過急，過程朝令夕改，「佢唔啱心水，就要一改再改」；但若直接向校長請示，對方卻未能具體指出改革要求，反推卸予中層解決，令一眾教師無所適從。有教師曾向校長反映改革問題，惟對方未有理會，依然着力推行。行政工作壓力倍增下，教師們疲於奔命，曾有同事不抵壓力，患上情緒病而請辭。

東華三院主席王賢誌高度關注李東海小學小學後，有徐展堂前教師到他的Facebook告御狀。（資料圖片）

2015年報警拉教師嚴重打擊士氣

另有前教師批評，吳校長作風強硬，只依足指引行事，「冇咩彈性」，令人感到「不近人情」。他續指，例如同事請病假，亦會被校長多番質疑，「今日要開重要會議，可唔可以唔請假？」直至2015年，校長在處理一宗教師投訴上，被指在未向當事人查證下就報警，嚴重打擊校內士氣，觸發教師相繼辭職或不續合約。

據悉，該宗案件涉及有教師被指欺凌學生，兩名教師被迫逼停職逾年，最後警方無法立案，但事件拖太久，兩名教師憤而辭職。

過去每年流失超一成 主要為資深教師

據悉，粗略估算，學校過往五年流失率平均每年超過一成，每年有約10名教員離職，高峰時一年有至少20幾位教員離任，當中包括教師、社工、護士等。由2014至2018年間，共有約40位教師離開，佔總離職人數逾六成；當中有約三分之二為資深教師，教學經驗達十年或以上。

翻查2018年教育局在學校校外評核報告明確指出，該校近年教師更替頻繁，影響團隊的穩定性，現時超過一半的教師教學年資為三年以下。而學校面對中層管理人員接班問題，大部分中層領導職能有待加強。

校長會主席：流失率偏高或校長管理出問題

資助小學校長會主席張勇邦指，特殊學校管理情況與一般小學不同，難以評論，但是若以小學情況作為參考，每年流失率超過一成屬偏高。張勇邦表示，一般編制教師流動性較低，加上近年小學收生穩定，故教師團隊普遍穩定，以其學校為例，一年大約會有4、5人離職，部份是合約教師完約後另有發展或教師退休。張指，學校人事流失率高，或反映學校工作環境文化、中高層教員以至校長的人事管理出現問題。

天水圍東華三院李東海小學有教師本月6日於校園墮斃後，接連有東華三院屬校的教師投訴校方高層。（資料圖片）

東華三院承認收到四宗針對校長具名投訴

《香港01》記者以短訊向吳靜雯及東華三院查詢。東華三院回覆指，就學校教職員的流失問題，其中較明顯是因在2015年發生有關數名教師行為事宜，而需要展開聆訊後出現，涉事教師在研訊期間及翌年相繼自行離職及約滿離職。東華三院及吳均承認，學校的教學團隊在該段時間有所影響，但稱在法團校董會領導及管理下，學校團隊已穩定下來，並會繼續為智障學童提供優質的教育服務。

東華三院指，吳上任以來共有4宗投訴，經檢視事件後，已向具名的投訴人作出回覆。

校方經東華三院回覆指，學校各科的評估方法一直沒變，但自從 2013/14 學年起，評估標準有所修訂及統一，以分階段推行，至今仍未全部完成，學校按實際情況逐步開展。她強調，評估標準的修訂，以至學校三年發展計劃及周年計劃等，均於全體教師發展日中，由教師共同參與及集體制定。

校方續指，十分關顧教職員的健康，若有人身體不適或因事要請假，從來沒有質疑教職員申請病假事宜。但根據學校病假管理機制，若收到有人舉報申請病假的教職員疑似誤用或濫用病假，學校對有關情況作出了解及澄清，以免引致誤會。