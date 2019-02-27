【財政預算案】一校兩社工實施　社福機構擔心只是將追數目標乘二

新一年度《財政預算案》今日公布，政府會在全港四百六十多間中學實行「一校兩社工」，並相應增加督導人手，涉及每年經常開支約三億一千萬元。由2000年起，社會福利署早在全港官立、資助及直資中學推行「一校一社工」，隨著學童壓力問題以及學生人數的變化，「一社工」其實早已被詬病不足夠。今次新政策實施後，會否能幫助到更多學童，令近來頻密傳出學童輕生、被欺凌的情況有所改善？就讓我們拭目以待。

社工：歡迎新措施 但不希望純粹考慮處理個案為目標

對於新一年度的財政預算案公布，將會實施一校兩社工的新政策，香港基督教服務處服務主任鍾慧研社工表示，新措施面對現時「無限需求」的情況必然會有幫助，現時最常處理的個案主要是學童自殺和情緒問題。在很早前每校已最少有1位社工，而2011年9月起，政府宣佈增加兩成學校社工人手，令每校平均有1.2名社工，但其實這「0.2」位社工主要是從事禁毒方面的教育為主。因此如果新措施落實，她是無任歡迎的！

擔心要「追數」社工發揮不到最大效用 鍾坦言，目前社工會有自己需要達成的目標，例如最少要做多少個個案、多少個活動等。她不希望實施一校兩社工後，政府只是把學校需要完成的個案乘二便了事，皆因上文提及，社工最常處理的是學童情緒問題，是屬於健康的問題，不是所有事都適合以「個案」形式去幫助有需要學童，她希望增加人手後，能把心思放在發展性的活動上，例如以班別為單位，去散播正能量和關心學童心理上的健康。

增加人手但不能疏忽質量、配套

香港基督教服務處學校社會工作服務部門表示，十分欣喜政府增撥資源在中學推行「一校兩社工」措施，並會相應增加督導人手。發言人指：「然而，面對日漸複雜的個案、學童自殺危機、缺課問題及校內多元化的需要，學校社工必須提供全面而密集的輔導服務才能有效地支援學生的成長。如果增加人手後只是直接增加現行的服務個案或活動數字，則有違此措施的原意，未能優化學校社工的服務。」

因此，香港基督教服務處學校社會工作服務部門提出以下兩大建議：

(一)當局應要同時檢討津貼及服務協議(FSA)，避免學校社工流於「追數字」而並非提升服務質素，好讓加增社工的資源能焦點支援有潛在需要的學童，以鞏固學校社工的支援網，避免危機發生。

(二)全面加強學校社工的配套支援，除了督導人手外，還有行政配套，如：辦公室用地、文職人手等。

補充：其他與家長相關的重點措施

1. 寬免18/19年度75%薪俸稅及個人入息課稅，上限二萬港元

2. 減4季差餉，每季1500港元

3. 分階段在北區、觀塘、沙田、葵青及元朗增加合共約四百個資助獨立幼兒中心名額，為三歲以下幼兒提供長時間全日制照顧服務

4. 向有需要學生發放一次過2,500元津貼，政府代繳2020年DSE考生費用