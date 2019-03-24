【港鐵故障】機鐵回復正常未見人潮　乘客怕耽誤提前四小時乘搭

港鐵今日（24日）凌晨一列機場快線電弓脫落，出現電力故障，機場快線來往香港站和機場站、欣澳站和東涌站的列車服務一度暫停，至今早10時列車服務逐步回復正常。據《香港01》記者在香港站現場所見，人流未算多，辦理登機手續櫃位未見人龍，惟有旅客恐怕耽誤行程，特意提前三、四小時來到乘搭列車。

機鐵線回復正常後，機場快線香港站人流未算多，辦理登機手續櫃位未見人龍。（劉婉雯攝）

記者早上約10時半到達機場快線香港站，現場所見，香港站人流未算多，辦理登機手續櫃位未見人龍。

司徒小姐因擔心塞車，及要預時間，特意提早出門，放棄今早上茶樓。（楊凱力攝）

對港鐵表現有少許失望

司徒小姐陪同姪女乘搭傍晚6時許的航機返回美國，今早看到新聞指機場快線來往香港站和機場站列車暫停服務，因擔心塞車，及要預時間，特意提早出門，「原本喝完茶先來，現在茶都沒喝，提早兩、三小時出門。」

她又指，若機鐵線尚未回復正常，自己便會駕車或坐搭的士到機場。對於港鐵最近一系列事故，她指有少少失望，但尚能接受，「很久沒試過，都ok。」

Joann表示，一開始聽到消息很緊張，擔心行程受耽誤。圖左為March、右為Joann，系來自台灣的旅客。（楊凱力攝）

來自台灣的March和Joann將乘搭下午4時許的航班回台。March表示，因是次事故，酒店通知他們接駁車取消，他們只好改坐港鐵，行程有受到一點影響，「（比平常）早半個小時來到，怕還有其他狀況出現。」Joann表示，一開始聽到消息很緊張，擔心行程受耽誤。

鄭生將乘搭下午4時許飛機前往新加坡。他指，幸好今次行程並沒受影響，若行程被耽誤，「會好忟」，但都會選擇搭機鐵，因為較方便。他又指，港鐵也出前撞車事故，對港鐵少少失望。