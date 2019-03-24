【麻疹爆發】澳門鏡湖醫院「集性感染」　當地衛生局：未算爆發

麻疹肆虐港澳，澳門至昨日（23日）已錄得16宗麻疹感染個案。澳門衛生局指，鏡湖醫院累計5名醫務人員（1名醫生，3名護士及1名護理助理員）及2名求診者，曾與早前1例麻疹輸入病例有接觸而受到感染，顯示為一群集性感染事件，不排除將會有更多接觸者發病。 當地傳媒引述衛生局局長李展潤今日（24日）表示，澳門未稱得上進入「爆發」麻疹階段，又指當局仍在檢驗幾宗懷疑病例。

澳門衛生局昨晚發新聞稿指，再多2宗麻疹病例報告，令澳門今年的個案增索16宗，包括7宗輸入和9宗輸入相關病例。其中一名新增個案患者為1名30歲男性菲律賓籍外地僱員，另一名患者為1名30歲女性澳門居民，是鏡湖醫院的護士，曾照顧1宗麻疹輸入病例。當局將兩人列為麻疹輸入相關病例。

衛生局又指，根據流行病學調查，鏡湖醫院近日累計5名醫務人員(1名醫生，3名護士及1名護理助理員)及2名求診者，因曾與早前1例麻疹輸入病例有接觸而受到感染，顯示為一群集性感染事件，不排除將會有更多接觸者發病。

衛生局局長李展潤（中）認為澳門未算爆發麻疹。（資料圖片／澳門新聞局圖片）

衛生局局長：稍後公布幾宗懷個案結果

據澳門傳媒《力報》報道，衛生局局長李展潤今日出席活動時表示，澳門未稱得上進入「爆發」階段，他相信鏡湖醫院作為疫苗接種站，會自行安排接種疫苗事宜，又強調當局引入澳門的疫苗效果良好。

李展潤又指，現時的確診個案當中，有9宗個案是第二代患者，主要受其中2名在鏡湖醫院留醫的輸入病例患者影響，顯示澳門暫未出現第三代麻疹病例患者。他又透露首宗輸入病例患者已康復，當局將於稍後公布幾宗懷疑患麻疹的個案檢驗結果。