【麻疹爆發】國泰機師染病　機師譚文豪：航程中甚少接觸乘客

衞生署於周六（23日）公布兩宗新增麻疹個案，當中一名患者為41歲國泰航空外籍男機師，該機師於病毒潛伏期及傳染期曾到日本、泰國、印尼及菲律賓等國家。香港高等教育科技學院建築科技與工程學系副教授盧鎮江解釋，由於機倉有數個排風口，非絕對密室，駕駛室的空氣未必100%傳到其他機艙內而感染其他乘客。 本身是機師的立法會議員譚文豪則說，民航處雖有列明「不適合飛行」指引，而機師應自行判斷身體情況作考慮；此外，他提到機師甚少會接觸到乘客，只於到洗手間時會短暫停留機艙。

一般民航機的空調為循環系統運作，駕駛艙的空氣有機會從風口流通到其他客艙，但飛機艙並非絕對密室。（資料圖片）

繼本月初一名國泰航空空少感染麻疹後，衞生署周六所公布的一宗新確診的41歲患者，據悉是國泰航空外籍男機師，他於病毒潛伏期及傳染期曾到日本、泰國、印尼及菲律賓等國家，國泰以私隱為由，拒披露他期間有否駕駛航機及相關航班。

專家：機艙傳播病毒可能性不大

雖然機師甚少跟乘客接觸，但麻疹可經空氣傳播。職訓局香港高等教育科技學院建築科技與工程學系副教授盧鎮江表示，一般民航機的空調為循環系統，駕駛艙的空氣的確有可能會從風口流到其他客艙，但由於飛機並非絕對密室，機頭及機尾有數個風口讓新鮮空氣流入及排走舊有空氣，加上機艙內較乾燥，水分子不易流到其他地方，所以不需要太擔心。

但他提到，飛機的空調系統並非跟一般窗口式空調相似，不會輕易清洗，只會一定飛行時間更換過濾網。

譚文豪表示，一般民航機內會有兩名至四名機師在駕駛倉內工作，除部份機倉服務員會到駕駛倉內工作外，機師大多不會接觸到其他人員及乘客（資料圖片）

新個案當中，有關機師在發燒及出疹九日後，才到醫院求醫，即被確診感染麻疹。公民黨立法會議員譚文豪表示，一般而言，機師會因應自己的身體狀況而決定飛行與否，如感到身體不適，加上醫生批出病假，應向公司請病假休息，「所以不會見到戴口罩嘅機師。」他指出，民航處有列明「不適合飛行」指引，但並非列明服食過任何藥物或損傷足以不適合飛行，故要自行批判或請教醫生。

機師一般在往洗手間才離開駕駛艙

對於有機艙服務員認為公司應為員工上機前量度體溫，譚文豪表示，多年前SARS肆虐多個地區，當時公司有指引要求職員填寫體溫表，但現時情況似乎未有相關需要，以自行判段會較理想。

此外，一般民航機內會有兩名至四名機師在駕駛艙內工作，除部分機倉服務員會進入駕駛艙外，機師大多不會接觸到其他人員及乘客，只會於去洗手間時的短暫停留機艙。

另外，因應日前有三名機場員工確診麻疹，衞生署過去兩日到機場禁區舉行講座，並於機場抵港層港口衞生署衞生站為有需要員工注射麻疹疫苗，已有163名員工接受注射。