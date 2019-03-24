【麻疹爆發】衞生延長為機場員工接種疫苗服務　增一節注射時段

本港近日爆發麻疹，衞生防護中心公布，過去一個月有5宗與機場員工相關的麻疹個案。衞生防護中心昨日及今日（23日及24日）在機場禁區設衞生站，為機場員工接種麻疹疫苗，惟7個工會聯署聲明指當局通知太倉卒，要求當局延長接種時間。 中心於今日再通知民航工會，將延長接種疫苗時間至本周五（29日），接種時段亦由一節增至兩節，並增加多一個非禁區位置予機場員工打針。

（民航工會FB專頁圖片）

截至昨日衞生防護中心公布的麻疹個案患者當中，已有5人在機場工作，其中兩宗涉及國泰空少及國泰機師，另外三宗個案的患者則是機場保安及行李運送員。

港口衞生署昨日公布一連兩日舉辦每天一節的講座，以及為機場員工接種麻疹疫苗，惟接種地點在機場禁區，禁區外工作的員工未有受惠，昨夜多個航空業工會亦發出聯署聲明，斥當局的通知太倉促，令員工對相關安排不了解，工會又要求衞生署擴大接種疫苗的規模，並延長接種時間。

回應工會訴求 延長接種時間及增設禁區外接種劣點

事隔不足一日，衞生防護中心隨即通知工會最新安排。據「民航工會」的社交網站專頁透露，中心將於3月25至29日在機場內，繼續舉辦麻疹健康講座，並為未有抵抗力的機場員工接種疫苗，並由原本下午2點至5點時段，新增一節上午10點至下午1點的接種疫苗時段；地點除了在禁區內的港口衞生處衞生站外，亦增加了位於禁區外，機場管理局行政大樓多用途活動室，入口在二號客運大樓Pacific Coffee側。