張健華非禮視障女案　女事主稱2014年聞張的新聞　即勾起不快回憶

康橋之家前院長張健華涉於37年前5度非禮視障女童案續審，女事主再被傳召遭辯方盤問，辯方質疑女事主當時聲稱以聲音認人，庭上又說以影像認出被告，指事主說法誇張不可信，事主否認，並稱聞說到張的新聞，即勾起不快回憶，2014年得悉張的報道後，已想到再有其他報道便要報警，終在2016年後揭發事件。

被告張健華被指藉詞教游水非禮視障女童。（梁鵬威攝）

被告張建華，56歲，被控1982至1983年，在校內圖書館及6樓梯間，非禮當時約9歲的X；又於1985年5月1日至1986年7月29日，在學校康樂室非禮X；另於1986年7月31日至8月1日，在烏溪沙夏令營宿舍的游泳池及淋浴間非禮X。

決心再聞報道會報警

女事主X續被控方詢問為何報警，她指從新聞得悉被告的消息，勾起不快回憶。她於2014年「看」到被告的新聞，心想下次再有其報道便報警，遂於兩年後揭發事件。

8吋至1呎範圍內可看到五官

X其後受辯方盤問，表示可依樣貌、輪廓及身高辨識他人，如對方在8吋至1呎範圍內可看到其五官及頭髮長短。辯方續問及被告的外貌體型等，X回應只記得他皮膚黑。

事主供稱不知道除了被告外，還有其他就讀聖保羅書院的外讀生，亦與其他擅長游泳的學生不相熟。她謂，通常是被告考試、放假等才會在視障學校內碰到他。

事主稱沒想到會再次遭侵犯

辯方再質疑X被侵犯時何以不大叫，又不告訴他人。事主首次遭侵犯僅9歲，她稱當時感到「怕醜」，且怕同學知道後不與她玩，又怕得失被告等。辯方問第一次遭侵犯後是否很害怕被告，X答：「其實又冇咩特別。」並解釋當時單純，沒想到對方會再犯。X不同意被告借用學校圖書館內的房間考試時，圖書館會鎖上。被問及當時是看到抑或感受到非禮者的鬍子在面上掃來掃去，X謂：「又睇到又感覺到。」

辯方質疑難以憑聲音認人

辯方指，X曾在警誡會面中表示以聲音辨認被告，警員再問會否從身高體型識別，她稱：「覺得冇乜特別。」辯方質疑，X現於庭上聲稱可依據樣貌和聲音認出被告，是誇張的說法，X不同意。

聆訊午續。

案件編號：DCCC1154/2017