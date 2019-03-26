【麻疹爆發】藥劑師學會稱疫苗貨源不緊張　倡菲傭應盡快接種

香港爆發麻疹，令疫苗需求大增，有私營醫院及診所的麻疹疫苗已經缺貨。藥劑師學會會長崔俊明今（26）日在電台上表示，本港的麻疹疫苗存貨約10萬劑，本來是預留予一歲兒童，藥廠已向總公司要求增撥，預最快4月中抵港。

他表示年齡介乎41至52歲的人士、6個月至11個月的小孩，以及準備前往爆發麻疹地區的人士，亦是較高危人士。他亦特別提醒，菲律賓2009年才實施接種兩劑疫苗，建議僱主應安排家中菲傭盡快補打。