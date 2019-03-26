【麻疹爆發】藥劑師學會稱疫苗貨源不緊張　倡菲傭應盡快接種

撰文：黃靜薇
最後更新日期：
香港爆發麻疹，令疫苗需求大增，有私營醫院及診所的麻疹疫苗已經缺貨。藥劑師學會會長崔俊明今（26）日在電台上表示，本港的麻疹疫苗存貨約10萬劑，本來是預留予一歲兒童，藥廠已向總公司要求增撥，預最快4月中抵港。
他表示年齡介乎41至52歲的人士、6個月至11個月的小孩，以及準備前往爆發麻疹地區的人士，亦是較高危人士。他亦特別提醒，菲律賓2009年才實施接種兩劑疫苗，建議僱主應安排家中菲傭盡快補打。
接種疫苗仍然是預防麻疹的最有效方法。(楊凱力攝)
藥劑師學會會長崔俊明在商台節目《在晴朗的一天出發》上指出，兩間麻疹疫苗供應藥廠葛蘭素史克和美國默沙東藥廠，現時約有10萬劑存貨，學會已向總公司要求增撥更多疫苗，「貨源係唔緊張」，他預料最快四月中可抵港。
他又稱，雖然疫苗貨源不算緊張，但若然所有市民一窩蜂去補打，疫苗數量一定供不應求。然而，香港大部分市民都具免疫力，現階段只有較高危的人士，有即時補打的需要，包括現年41至52歲的人士及6個月至11個月的小童。
復活節假期將至，崔俊明稱接種疫苗兩周後才會出現抗體，建議如即將前往爆發或較高風險的地方，需要盡快安排接種。
他續指菲律賓麻疹疫情亦較嚴重，而當地2009年才開始實施接種兩劑疫苗，僱主應盡快安排家庭外籍傭工補打疫苗。