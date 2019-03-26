港人每秒棄8.5個麵包袋　年棄2.7億個　環團籲麵包勿用「袋中袋」

膠袋徵費踏入十年，環保署數字顯示，港人2017年棄置2.67億個麵包膠袋，即每秒8.5個。有環團走訪本港12間麵包店，幾乎所有麵包店都有預先獨立包裝的麵包，而店員會再額外提供膠袋，形成「袋中袋」。環團認為麵包袋棄置量令人咋舌，促請政府規管，若麵包已預先包裝，就不應額外免費提供膠袋。

綠惜地球建議，若麵包已經預先包裝，額外再索取膠袋就應收費。（張雅婷攝）

平均每個麵包用1.4個袋

港人2017年棄置2.67億個麵包膠袋，相當於每秒扔掉8.5個，若與2009年起初實施第一階段膠袋徵費比較，棄置量更稍高於當年的2.62個。綠色地球總幹事劉祉鋒分析，數字不跌反升是由於整個徵費規管上太多漏洞和空間，當中包括麵包「袋中袋」。

綠惜地球於本月15日至20日期間，派員前往12間麵包店調查，紀錄685位顧客購買1,163個麵包的消費行為，發現濫發膠袋問題嚴重，包括有顧客買8個獨立包裝麵包，卻被店員用3個購物膠袋盛載，即一次購物總共用上11個膠袋。



12間麵包店都有麵包以獨包裝銷售，撇除預先包裝的膠袋，共派發808個麵包袋。若只計算全部麵包都「袋中袋」的店舖，每個麵包用上1.4個膠袋。

同樣是預先包裝的麵包，但若是非氣密包裝（左），則可額外免費索取膠袋。（張雅婷攝）

綠惜地球環境倡議總監朱漢強形容，目前幾乎「一個麵包一個袋」，認為若麵包已預先包裝，已符合衞生要求，可不需額外膠袋。他續指，從調查發現，有麵包店的店員沒有額外提供膠袋，顧客亦樂意不索取額外膠袋，認為應先從店舖入手，減少派袋。

另外，環保署正檢討膠袋徵費。綠惜地球促請政府收緊麵包膠袋的豁免安排，若麵包已預先包裝，就毋須再額外提供膠袋，否則應收費。