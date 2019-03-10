理大勒令學生退學　何君堯：刑罰重咗　但學生表達言論要懂尊重

香港理工大學去年的民主牆風波，有學生在校長辦公室樓層，要求時任校長唐偉章出來對話，期間發生衝突；校方紀律委員會事後就事件向4名學生作出裁決，其中碩士生何俊謙被判即時停學、永久不獲理大取錄。 立法會議員、嶺南大學校董會成員何君堯今日（10日）表示刑罰「重咗」，但強調學生表達言論時要懂得尊重，態度好自然不乏溝通，又建議不服校方決定的同學可循法律途徑上訴。 同場的鮮魚行學校前校長梁紀昌同樣認為今次刑罰嚴苛，但認為刑罰要視乎學生在紀律委員會有無顯示出悔意，他又指學生的行為「愈來愈激」，「再咁落去只會造成溺愛」。

何君堯指學生應懂得尊重。（香港電台網上直播截圖）

理大民主牆風波中，有4名涉事學生被判不同處罰，最重的處分是何俊謙被勒令即時退學，永久不獲理大取錄。

何君堯：溝通視乎態度、誠意 李傲然：問題在校方不欲與學生溝通

立法會議員、嶺南大學校董會成員何君堯今日出席香港電台節目《城市論壇》時，認為刑罰「重咗」，但學生表達言論時要懂得尊重；他指不方便就今次事件評論太多，但整體而言，要看看學生與校方之間是否真的無溝通機會、溝通的熱誠是否足夠，又指「跳Tango都要兩個人去」，溝通首要互相尊重才可成事。

同場的香港理工大學校董會學生成員李傲然直指今次「極刑」令人震驚，反駁指學生試過多種途徑要求對話，但被高高在上的校方管理層視為如棄草芥，學生才直接前往辦公室表達意見，而紀律委員會的判決亦無考慮學生行動的動機，只問其有無悔意，判決蠻不講理。

被質疑有違「有教無類」 何君堯：學生教而不善應如何處理

香港中文大學學生會前會長周竪峰則質疑，理大的量刑不合比例，有違師道，亦不符有教無類的原則。何君堯反問，若學生教而不善應如何處理，又明白在於學生立場，刑罰屬嚴重，但學生可循法律途徑上訴。

何君堯又認為，涉事學生可選擇另一間學校就讀，強調若學生按正常程序申請入讀嶺南大學，身為校董的他不會干涉。

期間發生一段小插曲，周竪峰同意何的言論，指「天無絕人之路」，建議涉事學生可申請何的母校英國州瑪高等教育學院，即現時的安格里亞魯斯金大學就讀榮譽法學士課程，何君堯回應指，「你如果努力嘅話，可能都會做到我而家做嘅嘢」。何君堯報稱1984從該學院畢業，被質疑他在學院只取得專上教育文憑，他曾回應指「總之唔係野雞大學」。

梁紀昌直認對事件來龍去脈不太了解。（香港電台網上直播截圖）

前小學校長：理大可考慮推翻不取錄決定 叫同學上德育課

鮮魚行學校前校長梁紀昌表示對事件感心痛，直指見到一個現象是現時學生的行為愈來愈「激」，若容許其繼續犯錯只會造成溺愛，他建議理大可以考慮推翻不取錄的決定，並叫涉事的何同學重上德育課程，其他大學亦應以理服人。

梁紀昌在節目亦坦承，對理大的機制及今次事件的來龍去脈不太了解，其說法多次被同場嘉賓及主持糾正，如他指責理大學生帶同傳媒向校長施壓，李傲然糾正指該「傳媒」是理校園報，同是理大學生；梁指學生無尋找其他途徑，如開記者會表達意見，即被節目主持蘇敬恆反問「學生已經絕食喇喎」，他又提議學生應查看有無上訴機制，被糾正理大紀律委員會已表明是大學內的最終決定。