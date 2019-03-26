【三隧分流】林鄭認議案通過機會很低　不會視為打擊管治威信

三隧分流無約束力議案原本安排在1月23日立法會大會的議程上，但前一日陳帆突然宣布暫時撤回，原因是方案「未獲共識」。直到2月底，陳帆宣布重推，定於本周三的立法會大會辯論，同時推出兩項優化措施。不過政圈昨日傳出，當局最終或會二度撤回有關議案。 行政長官林鄭月娥今(26日)早出席行政會議前回應傳聞，她表示對於三隧分流方案，經過數月討論，政府很快便會有決定，屆時會公布及有詳細回應，但現時未到公布一刻。雖然如此，林鄭指政府很快便可以回應，因當局原定於明日立法會大會上提出無約束力議案，「我留意大家的報導，看來能爭取到過半數(在席議員支持)的機會很低。」

政府原定於明日的立法會大會重推三隧分流無約束力議案。（資料圖片/羅君豪攝）

她續指，今次三隧分流方案動用龐大公帑務求解決問題，若議員因為種種原因而不能支持，政府會尊重立法會功能，「我也不能釐清，到底不能支持出於哪方面原因。」

林鄭月娥特別強調，「有關做這類工作不能成事，會否打擊威信或管治，我認為不會。」她認為，事件反而突顯本屆政府一向所講，香港社會積累許多問題，政府若能為社會解決多一個問題，都會努力尋找可行方案，「香港是多元社會，更莫講有既得利益，當方案在立法會得不到支持，政府會尊重立法會監察的功能」，她表示今次情況不應視為管治威信被削弱或打擊，當局往後會循這樣管治風格處理問題。