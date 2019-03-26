【沙中線】林鄭下午三時交代中期報告　報告批官員、港鐵監管不力

沙中線紅磡站去年起屢被揭發工程醜聞，政府成立紅磡站獨立調查委員會，並展開了46日聆訊調查事件。委員會於上月25日向行政長官提交中期報告。 據了解，政府最快今日下午3時召開記者會公布中期報告內容，並由特首林鄭月娥親自交代有關情況。另外，據悉，中期報告內容包括斥責政府官員及港鐵管理沙中線項目不善，以及直指總承建商禮頓未有按照合約施工。 記者會除了交代沙中線外，林鄭還會交代三隧分流議案及修訂逃犯條例最新情況。

沙中線紅磡站屨被揭發工程問題，紅磡站鑿牆至今公布了48枝鋼筋檢驗結果，累計有13枝鋼筋不達標。（資料圖片）

政府今日下午約一時發新聞稿宣布，行政長官林鄭月娥將於下午三時於政府總部舉行記者會，公布沙中線中期報告、「三隧分流」隧道費調整方案，以及修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》的建議。

保安局局長李家超、運輸及房屋局局長陳帆、運輸及房屋局常任秘書長（運輸）黎以德和律政司副國際法律專員（司法互助）林美秀亦會出席。

沙中線紅磡站擴建部分的連續牆及月台層板工程去年被揭發鋼筋接駁位造假，政府為釋除公眾疑慮，遂於去年7月10日成立調查委員會，委任終審法院前非常任法官夏正民為委員會主席兼委員，Peter George Hansford則為委員會委員調查工程質量問題。

調查委員會去年10月22日起展開了46日實質聆訊，至1月29日結束。當中聽取了72名證人證據，並接納了另外14名證人供詞及一份專家報告，委員會已於上月25日向行政長官提交中期報告。

惟紅磡站北面、南面連接隧道及列車停放處再出現缺失合共逾6成「檢查及測量申請」（RISC FORM）施工紀錄以及擅改圖則，故委員會將擴大職權範圍，將上述3個位置一併列入調查範圍，並將提交最後報告期限延至8月30日。