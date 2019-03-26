【許智峯案】小組設暗號記錄議員位置　發生搶手機事件即改密碼

民主黨立法會議員許智峯涉嫌搶走女行政主任手機案續審，控方今午（26日）傳召「通傳應變小組」的組長作供，並透露他們記錄議員位置的方式，是在一份載有議員坐位表的「Google Spreadsheet」，由小組成員以暗號記下議員的行踪，如在會議室內會用「C」代表；不知所踪就要用「U」，惟當日發生搶手機事件後，他們立即修改了所有密碼。

許智峯被控普通襲擊、不誠實取用電腦等三項罪名，案件在東區法院開審。（張浩維攝）

被告許智峯，36歲，現任民主黨港島區立法會議員，共被控三罪：在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦、普通襲擊及阻礙公職人員執行公務。

表格為議員座位表

控方下午傳召時任運房局助理秘書長、當天的「通傳應變小組」組長黎惠珊作供，她稱當日小組負責紀錄參與一地兩檢委會員的議員所在位置，她解釋「Google Spreadsheet」事實上是出席議員的座位表，而在該表格上，小組成員亦會以代碼不斷更新議員所在位置。

搶手機事件後即改密碼

黎繼續解釋，如議員在會議室內則會以「C」代表；議員在側廳的話便以「A」代表；在大樓內的話就以「I」代表；不知所蹤則以「U」代表；若議員不在大樓內亦會另以代碼表示，惟庭上未有透露有關代碼。

她指當天小組得知事主梁諾施遭許搶去電話後，終決定停止有關「Google Spreadsheet」的運作，及修改有關密碼。

有5份文件曾傳送給許

雙方同意事實又提到，警方法理鑒證專家發現有人用被搶去的電話，將5份文件檔案電郵予許，而有關已寄出的紀錄亦被刪除。

案件編號：ESCC2544/18