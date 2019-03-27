【天文台隨筆】開放日發生小插曲　天文台吉祥物名字原來有段故！

（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

上週末是天文台一年一度的開放日，大家都抓緊機會一家大細到來，看看天文台的環境和儀器，更少不得和台長、天氣先生、天氣小姐及度天隊長等合照。在我當值期間，有小朋友拖着家長的手前來問：甚麼時候能和「藍色公仔」影相？我當然沒有放過這個機會，為大家介紹一下度天隊長！

度天隊長（英文名字是Dr. Tin）是天文台的吉祥物和大使，帶領着一眾天氣家族成員推廣公眾教育活動。「度天」有「探測量度」天氣的意思，代表天文台晝夜不停地「測度」天氣，為市民服務。天氣家族亦不時在氣象冷知識粉墨登場，講解不同現象和知識，甚至開過「記者會」呢！

度天隊長（英文名字是Dr. Tin）是天文台的吉祥物和大使。（香港天文台提供）

開放日當值時小插曲一則。當日人頭湧湧，到處都有許多大人和小朋友駐足觀看儀器和展板。離遠我看見同事拿着對講機緊張小步跑，便上前打招呼看看有甚麼能幫忙。原來有位小朋友走失了，家長在四處找。我一邊聽着同事形容該小朋友的特徵和衣着，一邊眼觀四面。剛好當時我的視線落在不遠處細看展板的一位小朋友身上，愈聽同事一邊描述，便愈覺得他就是同事正在尋找的對象。我和同事快步穿過人龍，問小朋友的名字。找對人了！大家鬆一口氣，然後帶小朋友去會合家長。

看見小朋友們對天文台如此感興趣，希望他們能一直保持好奇心，以氣象知識裝備自己。說不定他們將來會成為天文台的一份子呢！

原文：開放日當值有感

作者：香港天文台蔡瑞聰