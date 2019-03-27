中聯辦等中央駐港機構12年起大手掃物業　購77物業慳1.3億印花稅

根據現行條例，中央人民政府的任何人均可獲豁免印花稅，早前有報章報道，稱中聯辦員工所擁有的私人公司，亦無須支持辣稅。 財經事務及庫務局局長劉怡翔今（27日）書面回覆議員查詢時表示，截至今年2月28日為止，中央駐港機構及其子公司，在港購買77所物業，共獲豁免印花稅約1.3億，而2018/19年度購買物業是近10年最多，入市掃近25間物業，涉及印花稅5000萬。

中聯辦駐港機構及子公司購入物業時，可獲豁免印花稅。（資料圖片）

中聯辦在港購買物業多年，以作員工宿舍等用途，根據現行法例，中央人民政府屬下機構在港無須繳付印花稅，而行政長官亦可就任何可予徵收印花稅的文書，減免全部或部分印花稅等。



早前有報道稱，有中聯辦員工擁有的私人公司，購買港物業時獲豁免支付辣稅，財經事務及庫務局局長劉怡翔書面回覆議員查詢時表示，當局不會評論個別個案，強調港府在執行條例時，會仔細審視個案情況和相關人士提供的資料，確定符合要求才會豁免。

此外，他亦透露過去十年，中央人民政府駐港機構或其子公司，在港購買共77所物業，而獲相關的印花稅豁免，涉及機構包括中央人民政府駐港機構子公司、中聯辦、中華人民共和國商務部等，共豁免1.3億。



數據反映，2014/15年度中聯辦購入6個物業，但獲豁免的印花稅款項最高，達5200萬，其次為2018/19年度，中央駐港機構子公司購入25間物業，涉及印花稅為4790萬，屬10年來新高。

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