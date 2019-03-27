發展局早前抽查工務工程施工紀錄　部分出現遲交文件惟未有缺失

沙中線及港珠澳大橋香港接線項目接連出現施工紀錄缺失情況，引起社會廣泛關注。發展局局長黃偉綸今日（27日）以書面回覆立法會議員質詢，表示當局早前已抽查部分現正進行的工務工程項目，雖然部分出現事後補交文件，但未發現任何缺失施工紀錄情況。

繼沙中線紅磡站北面、南面連接隧道及列車停放處缺失施工紀錄，港珠澳大橋接線香港項目再被揭發同現同樣情況。（資料圖片）

立法會鐵路事宜小組委員會成員、實政圓桌田北辰就早前連接有工程項目缺失「檢查及測量申請」（RISC FORM）事件，向發展局局長黃偉綸提出質詢，問及當局會否翻查過去5年的工務工程項目的施工紀錄，以確認沒有出現類似情況。

發展局：翻查所有文件耗時及涉大量人手 ，「不切實際」

黃偉綸以書面回覆表示，已要求各工務部門、政府認可名冊上的承建商及工程顧問，提醒前線人員須按合約規定處理、依時提交RISC FORM以及妥善保存相關文件。惟他表示，過去5年共有超過4000項工務工程施工，當中涉及大量工程資料，加上部分已竣工，倘要翻查所有文件，會花費大量時間及牽涉大量人手，故認為「不切實際」。

黃偉綸補充，當局早前已抽查部分現正進行的工務工程項目，結果顯示，雖然部分承建商未能依時提交RISC FORM，惟其後已補交相關文件，故未有出現缺失施工紀錄的情況。

為了確保工程紀錄妥善保存，當局會加強抽查RISC FORM。同時亦透過建造業議會，向業界推廣遵守制度；並透過先導項目，推動工程監督系統數碼化，以收集工地現場環境及施工進度等數據。長遠而言，當局會檢討優化RISC FORM制度，例如考慮會否由較高級駐工地管理人員處理違規情況及採取適當跟進行動。