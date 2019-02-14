【港珠澳大橋】路政署2016年已知施工紀錄遲交　230萬顧問費審視

港珠澳大橋香港接線─觀景山至香港口岸段工程，被揭發承建商「中國建築」遲交逾一萬份檢查及測量申請（RISC Form），佔總表格數量約28%。 運輸及房屋局向立法會提交文件指出，路政署早於2016年已知悉事件，並要求工程顧問公司「奧雅納」（Arup）跟進，惟2018年仍未改善。政府遂斥資230萬元，單一招標招聘獨立審查顧問「運基顧問」，調查Arup有否履行監督承建商職責。調查結果確認該批遲交的RISC Form涵蓋早於2012年至2018年期間進行的部分工程。 審查結果另顯示，Arup已發揮監督承建商的職責，惟路政署認為中國建築的表現未如理想，將向他們追討聘請獨立審查顧問費用。

運房局向立法會提交文件，表示逾一萬份遲交的RISC Form，有99.5%文件能有相關資料佐證。(資料圖片)

運房局向立法會交通事務委員會提交文件，交代港珠澳大橋香港接線工程承建商遲交RISC Form的事宜。文件提及，觀景山至香港口岸段（合約編號 HY/2011/03）於2012年5月動工。總承建商為中國建築工程（香港）有限公司，工程顧問則為奧雅納（Arup）工程顧問公司。按照合約規定，Arup須監督中國建築施工，同時要定期向路政署匯報工程進度、質量及安全等事宜。

按照規定，當中國建築完成某些工序，例如搭建模板、紮鋼筋及澆灌石屎等，便須提交RISC Form，要求Arup的駐工地工程人員檢查及測量工序。

惟文件提及，路政署早於2016年7月已知悉承建商中國建築，未有依時提交RISC Form，並要求Arup的駐工地工程人員跟進事件。直至2018年6月，承建商仍未依時提交相關表格，路政署遂於同年7月底要求駐工地工程人員，提交工地施工及檢查紀錄，並向運房局匯報事件，當中涉及逾1萬多份RISC Form，佔總數約28%。

早於2012年已出現遲交施工紀錄

路政署其後以單一招標方式，斥資約230萬元聘請運基顧問有限公司為獨立審查顧問，審視所有由駐工地工程人員提供的施工紀錄，並審視Arup有否履行監督承建商的職責。審查結果確認該批遲交的RISC Form涵蓋由2012年至2018年期間的進行部分工程，當中大部分為2015年至2017年期間進行的工程。

文件提及，運基顧問於去年8月中至9月底對所有遲交RISC Form進行獨立審查，並建立了一個綜合數據庫，以核實駐工地工程人員提供的資料可信性，並判斷相關遲交的表格是否需進一步核實。

過程中，運基顧問共審查14,839份遲交的RISC Form，當中5,255份屬「與結構有關」，其餘的9,584份則為「非與結構有關」。就「與結構有關」的RISC Form涉及39個項目，當中涵蓋隧道、橋樑、建築物等；「非與結構有關」則涉及65個項目，涵蓋排水、道路施工、海堤等項目。

運基顧問於去年9月28日完成所有遲交表格的審查，並於10月分別提交初步及最終書面調查報告。當中發現，14,839份遲交的RISC Form有77份「非與結構有關」的表格，未能有相關資料佐證實際情況，故運基顧問已就表格的涉事位置進行實地視察，發現沒有異常情況。

而運基顧問就審查結果，認為駐工地工程人員能在一個月短時間內，提供近二萬張照片，反映Arup一直有系統儲存大量照片紀錄，故確認他們保存系統及儲存紀錄的真確性；同時，亦認為Arup的駐工地工程人員對監工細節相當熟悉，並非為是次調查而有任何偽造情況。故此，運基認為Arup有效履行監督工程職責，且照片及相關檔案系統並非虛假。

路政署將向承建商追討顧問費

路政署認為，承建商「中國建築」遲交RISC Form情況並不理想，將會向其追討聘請獨立審查顧問的費用。同時，亦會就工程顧問Arup及中國建築未如現想的表現反映在季度表現報告內。

陳淑莊：承建商遲交RISC Form原因未交代



公民黨立法會議員陳淑莊表示，運基顧問僅在1個多月內便能核實數量龐大的表格，質疑其審查及處理手法。陳淑莊續指，現時數據顯示逾萬份表格，當中只有0.5%的表格未有資料佐證，惟稱「照片就有20,000張，但有成萬份RISC Form無左」，同時質疑工地照片紀錄應不會只有20,000張，因相關照片是紀錄整個施工工序，而不是竣工後的情況。

陳又表示，當局仍未交代承建商遲交RISC Form的原因，要求交代及向承建商追討聘請獨立顧問的費用。