【綠置居】長沙灣麗翠苑首日揀樓　306萬樓王首輪銷售時段被揀走

房委會今期綠置居項目、位於長沙灣東京街的麗翠苑，今日（28日）起開始揀樓。首批獲邀揀樓的中籤者，於早上9時起陸續到達觀塘綠置居銷售小組辦事處選購心儀單位。 當中售價達306.21萬元、位於一座38樓7室的「樓王」單位，亦於首輪時段被揀走。

位於長沙灣的麗翠苑為綠置居恆常化後首個項目。（資料圖片）

首輪的揀樓時段由早上9時開始，現場所見首個被揀走的單位為2座17樓11室，約於9時22分被揀中。該單位面積為388平方呎，售價為247.45萬，平均呎價為6378元。

至於麗翠苑的「樓王」單位於首輪時段被揀走。「樓王」單位為一座38樓7室，售價為306.21萬元，呎價6,805元，同時為最高呎價的單位。單位屬坊間所指的「鳳凰樓」，實用面積450平方呎；而單位面向東，並處於高層，相信景觀較開揚，並不會被前方的元洲邨、李鄭屋邨遮擋。

綠置居首日揀樓情況

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今期綠置居，分別為「家有長者優先選樓計劃」預留750單位配額，另為一人申請者預留250個單位配額。根據揀樓次序，受公屋清拆計劃影響的家庭申請者可優先揀樓，其次為「家有長者」家庭及其他家庭，至於一人申請人的揀樓次序則排至最後，但仍以受公屋清拆計劃影響的單身者優先。

麗翠苑共設四座，合共2,545伙，單位實用面積介乎184至452呎。房委會以市價42折推售，售價介乎93.2萬元至306萬元，平均呎價為6,243元。