【沙中線】審核結果揭土瓜灣站　檢測表格與螺絲帽工地紀錄有不足

沙中線紅磡站工程問題不斷被揭發，早前再發現紅磡站北面、南面連接隧道及列車停放處缺失施工紀錄及擅改圖則，路政署遂要求港鐵就其他車站進行內部審核工作，首階段先檢視土瓜灣站及鑽石山站。 運輸及房屋局今日（27日）向立法會鐵路事宜小組委員會提交文件，首階段審核工作已有結果，當中發現土瓜灣站的結構工程檢測表格及螺絲帽相關工地紀錄有不足之處。當局已要求港鐵評估問題及提出補救措施。

沙中線紅磡站及其他車站的施工質量引起關注，沙中線「大圍至紅磡段」的通車日期仍有待檢討。（資料圖片）

自政府於1月30日宣布，紅磡站北面、南面連接隧道及列車停放處缺失合共逾6成「檢查及測量申請」（RISC FORM）以及擅改圖則，遂要求港鐵就沙中線其他車站的主要工程進行內部審核工作，包括施工紀錄是否齊全，以及設計圖則修改有否按既定程序進行。

首階段先行檢視土瓜灣及鑽石山站，相關工作由今年1月底至3月初進行，並於3月18日獲悉審核結果。當中發現，鑽石山站的檢測表格及螺絲帽相關工地紀錄大致可以接受，惟土瓜灣站則存有不足之處。

政府要求港鐵進行調查，評估問題的程度及可造成的影響，以及提出補救措施，且審核工作將會擴至其餘沙中線車站，並優先處理「大圍至紅磡段」不同局部通車方案中的必須車站，包括大圍站、顯徑站、啟德站及宋皇臺站。

另外，港鐵亦須向政府提交竣工證明書及相關資料，包括記錄圖則、建築物料測試報告等，讓政府進行巡查及審核。

監核顧問巡查次數加密至每月一次

政府昨日(26日)公布沙中線紅磡站獨立調查委員會中期報告，當局指，路政署發現工程問題後，路政署署長已擔任項目監管委員會主席，審視港鐵在工地監督及溝通系統性問題。而監核顧問在部分重要合約的工地巡查次數已由3個月1次加密至每月1次，由2018年8月8日至2019年2月28日期間已進行72次工地巡查；突擊檢查港鐵是否遵守地盤監督計劃方面，於2018年9月10日至2019年2月28日期間則進行了54次突擊檢查，以改善沙中線項目的施工監管制度及溝通。同時，路政署亦積極探索在其他運輸基建項目中採用數碼化工地監督系統。

至於沙中線的通車日期，文件提及「大圍至紅磡站」原定今年中通車，惟紅磡站及其他車站施工質量引起關注，通車日期須再檢討；而「紅磡至金鐘段」通車日期則維持於2021年。