【沙中線】委員會：毋須加固　金澤培：做完全面評估才下任何結論

獨立調查委員會昨日（26日）就港鐵沙中線紅磡站工程提交中期報告，委員會裁決認為車站部份工程雖違規，但結構安全毋須加固或重建，有意見認為委員會在未完成整個評估之前下結論是言之尚早。 侯任港鐵行政總裁金澤培今日（27日）被問到對車站是否需要加固時亦避而不答，僅回應「要做完全面評估先可以有任何結論」，他重申紅磡站工程完成兩年，亦有做機電工程及列車測試，至今未見到結構有任何不尋常的跡象。

港鐵現任常務總監金澤培（左）將於下月1日，接替梁國權（右）出任行政總裁一職。（資料圖片／羅君豪攝）

政府委託的獨立調查委員會昨就沙中線紅磡站工程問題提交中期報告，報告確認有泛迅的人員剪短鋼筋，亦有建造工程的要項沒有按規定執行，但委員會仍認為車站的連續牆及月台層板安全，不用重建或加固。

侯任港鐵行政總裁金澤培今日接受港台《千禧年代》訪問時，被主持問到認為是否需要加固工程時，僅回應「要做完全面評估先可有任何結論」，論調不如委員會報告般明確。他又指，月台工程已做好約兩年，亦做了很多機電工程及列車測試，未見有異常，認為車站的結構正常，但港鐵對承辦商禮頓的表現感失望，強調將保留追究權利。

報告建議港鐵在通車後應繼續監察車站的結構，金澤培回應指是計劃之中，但港鐵會待完成第三階段的評估，再友定應引進哪類型的監察儀器，以及各儀器的安裝位置。

委員會批管理人員權責不清 金澤培承認有需要改善

中期報告提及，港鐵的管理人員權責不清，金澤培承認權責問題需改善，但指「自己都係接手架啫」，正逐步改善，又透露新的項目總監已經到任，相信有助團隊工作。

至於沙中線通車的時間表，金澤培透露工程已完成逾99%，部份文件仍待政府審核，他補充，由於沙中線的結構是以全線通車設計，若能全線通車會較好，但要考慮實際情況及時間安排，承認目前無辦法排除分期通車的選項。