【沙中線】紅磡站工程違規但安全　潘焯鴻：或就報告提司法覆核

政府早前就沙中線紅磡站的工程問題成立紅磡站獨立調查委員會調查事件，昨日（26日）公布中期報告內容。委員會裁決認為，紅磡站擴建部分工程在要項上並沒有按照工程合約規定執行，但工程「達到安全水平」，連續牆及月台層板毋須重建或加固，不過報告建議通車後要持續監察結構。 中科興業董事總經理潘焯鴻今日（27日）表示，對報告感遺憾，又直言若政府對紅磡站有信心，不應再花錢繼續監察，又指若車站運作後現裂痕甚至倒塌，便應找裁定結構安全的人「孭飛」。

被視為「吹哨者」的分判商中科董事潘焯鴻。（資料圖片／張浩維攝）

中科興業董事總經理潘焯鴻接受香港電台節目《千禧年代》訪問時稱，對政府昨日公布的中期報告感到遺憾，報告建議應持續監察車站結構，潘直指若政府對結構安全有信心便不應大灑金錢監察，應任由車站繼續運作，直至出現裂痕、石屎剝落甚至倒塌等情況，便找回認定結構安全的人出來負責任。

潘焯鴻又批評獨立調查委員會只採納個別專家的意見，但有專家甚至未曾到現場檢視工程情況，所撰寫的報告沒有數據支持，卻成為調查委員會所依賴的意見，他認為依賴這些意見寫中期報告是錯誤，行政會議不應通過該份報告。

而在調查過程中，潘批評港鐵及禮頓一直補交後造的文件，文件明顯是堆砌而成，是「假文件」，但委員會未有任何意見下全盤接收，反映只要有財力聘請國際專家說出有利自己的意見，委員會便會採納。

中科委聘的獨立結構工程專家、港大土木工程系副教授楊德忠。（資料圖片／林若勤攝）

港大學者質疑調查委員會專家資歷

同場的香港大學土木工程系副教授楊德忠同樣對報告感失望，他質疑獨立調查委員會中所採納的專家資歷並非如報告所言般專業，報告錯誤引導公眾。他又指，專家證人之一的區達光教授很早已推翻專家們的聯署聲明，並在夏正民法官提交報告後指出，有部份資料不正確，對聯署所寫的意見有所改變，但委員會對意見變更視而不見，僅指全部專家均認為車站結構安全。他認為整個檢測未做完、數據覆核未完成的情況下，今次報告已下結論是言之過早。

質疑最終報告亦不會改變立場



潘焯鴻在商台節目《在晴朗的一天出發》表示對報告感遺憾。他表示，當時法官詢問他估計有多少鋼筋被剪，而他亦有解釋估計涉及32倉石屎，每倉平均約有50支被剪，所以佔整體約5％，認為相關估算屬合理。



他續指，政府委聘港大土木工程系主任區達光作獨立分析，該份報告根據港鐵提供的原碼數據，清楚計算每區的結構分析，其中7至8個地方是不及格，石屎結構安全成疑。不過，調查委員會主席、終審法院前非常任法官夏正民，在收到港大專家報告前已完成中期報告。潘焯鴻認為，夏正民在中期報告中判定沙中線紅磡站的結構安全，質疑最終報告亦不會改變立場。

對「吹哨」不後悔 潘焯鴻：或就報告提司法覆核

今次紅磡站工程問題事件中，被喻為「吹哨者」的潘焯鴻稱不感到後悔，認為自己的行為是推動建築界免於沉淪的舉動，又指下一步或就今次報告提出司法覆核，他強調覆核的目的並非想證明車站不安全，而是希望確保有客觀、獨立的證據才下結論。

他提到現正研究覆核的對象，其中一個可能是覆核行政長官會同行政會議通過中期報告時有無做錯，或者就撰寫報告的夏官有無作全盤考慮、有無作出不合適的裁決。潘補充指，覆核的時機仍有待商討，正與律師研究是否應等待整個評估完成後才提出。