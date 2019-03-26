【沙中線】泛迅為剪筋兇手　港鐵、禮頓會否脫身　政府未交代

政府今日（26日）公布了沙中線獨立調查委員會的中期報告，雖然當中指出，剪鋼筋「兇手」為泛迅工人，至少涉及8支鋼筋，惟仍有不少謎團未解，即使報告裁決紅磡站擴建部分工程達到安全水準，但運輸及房屋局局長陳帆仍未能交代屯馬線通車日期。另外，雖然特首林鄭月娥提到會「全面追究」事件，但未有交代如何追究、誰會被索償，換言之，最終港鐵、總承建商禮頓會否脫身仍是未知之數。

委員會批評，難以從泛迅負責人潘偉山（左）、以及地盤管工張釗鋒（右）得到有用資料。（資料圖片）

委員會批泛迅只顧維護自己聲譽

中期報告指，剪短鋼筋事件，雖涉及範圍不廣，但確有發生，在2015年9月至12月之間，有至少8支鋼筋的螺絲頭被剪短；5、6支鋼筋完整無缺，但未有連接。委員會批評，難以從泛迅負責人潘偉山、以及地盤管工張釗鋒得到有用資料，因為二人主要只着眼於一件事「維護自己以及泛迅的聲譽」。委員會再質疑，張釗鋒的監管並不徹底。

雖然報告義正詞嚴批評泛迅，更「點名」斥潘、李二人，不過究竟政府事後如何追究？至於作為沙中線工程項目管理人的港鐵，以及工程總承建商禮頓，又會否受到懲處？在中期報告中，提到港鐵曾就螺絲帽擬備後補記錄，委員會批評，即使清單底部有列明是事後記錄，但形容此舉是「把錯誤假設凌駕事實，即錯誤假設螺絲帽已妥為安裝」。報告有就事件作更多論述，惟部分段落被遮蓋，即內容可能對刑事調查和檢控有不恰當影響。

政府召開記者會，交代沙中線獨立調查委員會中期報告。（歐嘉樂攝）

南丫海難至今政府仍未公開全份報告

事實上，報告有不少部分被遮蓋，涉及37段，當中不少與「吹哨者」、中科董事總經理潘焯鴻的論述有關，當中可能涉及關鍵證據，指控涉事各方。雖然特首林鄭月娥指，未來會公開遮蓋部分，但未有交代確實時間。翻查資料，政府在多年前的南丫海難中，至今仍未完全公開調查報告。

社會關注如何向涉事各方追究，運輸及房屋局局長陳帆僅指，委員會調查範圍不包括刑事及民事責任，會待終期報告後，再尋求法律意見；林鄭月娥則表示，即使工程結構安全，但「唔會（因為）安全就當無事發生」，將會全面追究，但究竟如何追究，以及執法部門現時的調查進度，就未有確實答案。至於港鐵、禮頓會否最後脫身，至今仍未有終極答案。

另外，報告裁決紅磡站擴建部分工程達到安全水準，不過對於屯馬線何時可通車，陳帆表示，目前只完成部分調查工作，仍有其他範圍的調查，以及全面評估策略未完成，須視乎上述事項是否合乎法規，方能再決定通車詳情，換言之，即屯馬線何時通車，會全面抑通車或局部，仍然未有答案。