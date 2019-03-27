懲教署「智慧監獄」推展至赤柱、壁屋監獄　可隨時監察維生指標

懲教署早前公開聯同機電工程署設計的「智慧監獄」最新器材，包括於璧屋在囚倉安裝具有「影像分析及監察系統」的閉路電視(CCTV)、為部分在囚人士配帶具「維生指標監察系統」和「移動及位置監察系統」的智慧手帶等；並展示可即時分析在囚人士是否運毒入監倉內緝毒機械臂系統。 據立法會文件，「維生指標監察系統」和「影像分析及監察系統」將分別推展赤柱監獄、大欖女懲教所醫院、小欖精神病治療中心，以及壁屋監獄的部份囚倉、囚室及醫院內。

懲教署指，「維生指標監察系統」和「影像分析及監察系統」將分別推展赤柱監獄、大欖女懲教所醫院、小欖精神病治療中心，以及壁屋監獄的部份囚倉、囚室及醫院內。（梁鵬威攝）

懲教署現時分別將「維生指標監察系統」應用於羅湖懲教所醫院內、「影像分析及監察系統」應用在壁屋監獄4個囚倉內；以及「移動及位置監察系統」應用在羅湖懲教所特定通道內。懲教署指會於本年內進行成效評估，並視乎可行性和資源，積極及適時地將上述系統進一步推展至院所內的其他地方及其他院所。

除了上述3個項目，懲教署表示已獲創新及科技局預留撥款，把項目中的「維生指標監察系統」推展至赤柱監獄的2個囚倉及醫院、大欖女懲教所醫院、小欖精神病治療中心的病房及老人組中。另外，將「影像分析及監察系統」推展至壁屋監獄的22個囚倉、6個獨立囚室及其醫院內。

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懲教署指已就上述2個項目展開前期規劃，整體工程預計於2021年內完成。此外，署方將引入「緝毒機械臂系統」，利用機器代替前線職員以人手方式檢查糞便的厭惡性工作，項目預計今年第二季於荔枝角收押所試行。懲教署表示亦正與機電工程署積極研究引入「地理資訊系统」，並綜合「移動及位置監察系統」，令懲教人員更有效監察在囚人士的實時位置及移動路徑。

懲教署人員現時每晚，每15至20分鐘會在囚倉內進行巡邏，惟有在囚人士仍有機會趁巡邏空檔進行自殘或自殺等行為。「影像分析及監察系統」能24小時監察在囚人士在囚倉內的活動，系統又能同時偵測在囚人士發生如上吊自殺、撞牆、互相打鬥、非法攀爬、遮蔽鏡頭，以及身體異常的行為；當系統發現異常狀況，便會響起警號，通知懲教署人員處理。

閉路電視監察範圍包括囚倉內的廁所位置，惟系統會自動將在囚人士的私處位置「打格」，系統亦經過特別設計，「打格」位置並不能還原或「除格」，而閉路電視片段一般會保留31天，以保障在囚人士的私隱。