【DSE 2019】核心科目明日開考　帶准考證外　要避免用塗改液修改

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試即將於明日（1日）開考，考生在應試方面或有部分疑問，例如：應提前多少時間到試場？計數機背面可寫姓名？因突發事故而未能赴考應如何處理？又，使用文具亦應有技巧，例如塗改液修改答案後，有機會導致字體更加模糊；亦不要使用可擦墨水筆。 到最後關頭，考生除了把握最後機會溫習，仍不能忽視「溫習」試場規則、應對突發情況的重要性。本文將概括考評局的特別提醒事項，讓考生能在整個過程運籌帷幄。

中學文憑試核心科目筆試將於明日正式開考。（資料圖片）

（考評局圖片）

試場實戰「小貼士」

一．DSE准考證 核對考生個人資料，報考科目和卷別、試場名稱與地址等，並要按准考證上指定的日期與試場應考 切勿把准考證「過膠」，以免影響監考員於點名時掃描電腦條碼 不要塗污准考證或寫上任何資料，否則會被扣分，甚至被取消全部考試成績 若考生忘了帶准考證及身分證明文件而未能於現場核實身分，便須於考試完結後於試場內填寫報告書及拍照，作日後核對身分之用，否則其答卷將不獲評閱

二．貼好Barcode 勿「呃like」 於考試時間內，在答卷的封面及內頁、多項選擇題答題紙、補充答題紙及方格紙的指定位置貼上Barcode貼紙 不要帶走剩下的Barcode貼紙，更不要拍照並放上網「呃like」 2019年答題簿封面有改動，考生應考時必須按指示在答題簿封面及每一頁的適當位置填寫作答試題的編號，並須填妥考生編號及貼上電腦條碼貼紙。

來年DSE的答題簿封面作出小改動，以簡化供考生填寫試題編號的表格。依考評局網誌的圖片可見，2019年新版答題簿封面中，由閱卷員填寫的部分將會省去。（考評局圖片）

三 ‧ 試題編號要填好 於考試時間內，在答題簿封面，以及答題簿內頁及補充答題紙的試題編號方格內畫上「X」號 不可在答題簿／紙的同一頁上作答多過一題（分題除外）；至於有多於一個部分並需使用不同答題簿的卷別，如英國語文科卷一及卷三設有A及B1/ B2部分，如需加紙，各部分的補充答案應寫在不同的補充答題紙上，並用繩綁於相關答題簿內

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試將於4月開考。（資料圖片）

四‧ 字體清晰勿「畫符」 作答時字體必須清晰，如字體過於潦草，可能會影響閱卷員理解答案 以中文作答時，可用合乎規範的簡體字，即中國國家語言文字工作委員會最新頒布的《通用規範漢字表》內所列的簡體字

五 ‧「筆」時之需 建議使用藍或黑色原子筆作答（除在試卷上特別指明外），不要使用可擦墨水筆，因可擦墨水經掃描後或會變為隱形 作答多項選擇題(MC)宜使用HB鉛筆

使用塗改液後，字體會出現模糊情況。（資料圖片／鄺曉斌攝）

六.修正答案的建議方法 考評局去年表示，使用塗改液修正答案，會導致掃描後的試卷圖像中出現「凹凸面」，修正的字體會出現模糊情況，如塗改液塗得太薄，則會導致字體更加模糊。若考生需修正答案，可用原子筆清楚刪去，然後在旁重新寫上答案，會比用塗改液或塗改帶為佳。

（資料圖片）

DSE「應急小錦囊」

考生臨場亦需注意五件事：