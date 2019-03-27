【麻疹爆發】懷疑個案先送負壓病房 　醫生：勿一窩蜂前往急診室

麻疹在港持續爆發！醫院管理局表示，暫未見公院有出現爆發跡象，但下周會為安排前線醫護人員接種疫苗。而急症室遇到懷疑個案也會先送至負壓病房，但強調市民勿一窩蜂因擔心有麻疹而前來急症室求醫，反增加感染風險。

醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢表示，現時公院並沒有爆發麻疹，但醫院內的高危病人較易染上麻疹，包括：兒科、婦產科、腫瘤科、血科、骨髓移植科及深切治療部。 (羅君豪攝)

醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢表示，現時公院並沒有爆發麻疹，但醫院內的高危病人較易染上麻疹，包括：兒科、婦產科、腫瘤科、血科、骨髓移植科及深切治療部，故會採取早診斷、早隔離的處理懷疑個案。

下周會內部向員工發通告

醫管局亦會為安排為前線醫護人員接種疫苗，下周會內部向員工發通告。曾德賢表示，會優先為1967年至1978年出生的醫護人員接種疫苗，因為他們當年只曾接種過一劑疫苗，感染風險相當較高。

曾德賢表示，暫未見公院有出現爆發跡象，但下周會為安排前線醫護人員接種疫苗。 (羅君豪攝)

瑪嘉烈醫院急症科部門主管史有毅指出，若急症室求診病人出現發燒、眼紅、結膜炎等便會馬上移送至負壓病房隔離；病人未有明顯病徵，但出現發燒，在機場工作，或曾至過日本、菲律賓等地，或與確診感染麻疹的人士有接觸等，醫護人員亦會將病人先送至負壓病房。

史有毅續指，醫護人員在診斷期間會戴上頭套、N95口罩等全套防護裝備才進入負壓病房，離開前會在負壓病房除下裝備。當病人確診感染後便會立即送往隔離病房進行單獨隔離。

史有毅指出，急症室遇到懷疑個案也會先送至負壓病房，但強調市民勿一窩蜂因擔心有麻疹而前來急症室求醫，反增加感染風險。(羅君豪攝)

初期較難判斷 「額頭不會寫着有麻疹兩隻字」

但昨日有43歲女子曾先後3次到過天水圍醫院急症室求診，始被確診感染麻疹，為何沒有隔離？史有毅強調，醫護人員有足夠的警覺性分辨麻疹個案，但單是發燒而未有明顯病徵，及麻疹初期是較難判斷，「額頭不會寫着有麻疹兩隻字」，重申若全部發燒病人都送往負壓病房會加重醫護的工作壓力。

史有毅說：「所以前來急診室的市民都要平衡風險，不要一窩蜂因為擔心有麻疹來急診室求診，反而增加染病風險」，認為市民平時求診亦應該戴上口罩保障自己。

曾德賢補充指，全港有1,500張隔離病床，相信足以應付現時疫情情況；確診感染麻疹的病人一般只需要隔離4日。(羅君豪攝)

曾德賢補充指，全港有1,500張隔離病床，相信足以應付現時疫情情況；確診感染麻疹的病人一般只需要隔離4日。

負壓病房採用獨立抽風系統，利用負壓使空氣只能進不能出，減低傳染病擴散的風險。